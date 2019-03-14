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К 2024 году российский рынок электронной торговли достигнет 2,78 трлн руб

Несмотря на стагнацию аудитории интернет-пользователей, рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб. Онлайн-ритейлеры будут развиваться за счет наращивания количества заказов на одного пользователя и займут 8,5% от оборота всего российского ритейла, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленного для Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Формирование рынка электронной коммерции как отдельного сегмента началось в России в начале 2010-х годов, тогда доля проникновения интернета составляла 43−50%. К концу 2015 года проникновение достигло 69−72%, но последние три года интернет-аудитория не росла, и, как следствие, количество вовлеченных в сферу онлайн-торговли покупателей также не увеличивалось. Сейчас это не более 35−43% населения, или 41−51 млн человек. Дальнейший рост сегмента возможен за счет увеличения количества заказов на одного покупателя, следует из данных исследования.

В интернет-торговле заметна динамика поступательного снижения среднего чека в трансграничной торговле при изменениях курса доллара, однако растет частотность покупок. Средний чек в трансграничной торговле в 2018 году составил 564 руб., что на 10% меньше показателя 2017 года в долларовом выражении и на 3,3% — в рублевом, указывают авторы исследования. Средний чек, близкий по значению среднесуточным тратам, которые по данным «Ромир» составляют 495−623 руб., ​позволяет наращивать частоту покупок вплоть до ежедневной.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов добавляет, что потенциал для роста рынка интернет-торговли существует не только за счет увеличения частоты заказов, но и за счет того, что пользователи интернета, которые сейчас не покупают товары онлайн, начнут использовать этот канал. По оценкам Соколова, сейчас товары онлайн покупают около 45 млн человек, их число может увеличится до 55−60 млн человек.

Прогноз Института Гайдара оказался значительно ниже, например, ожиданий банка Morgan Stanley, по оценке которого российский рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 3,491 трлн руб., что более чем в два с половиной раза выше, чем в 2018 году.

Автор: Анна
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