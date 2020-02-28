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К 8 марта Ozon запустил экспресс-доставку живых цветов в точный 20-минутный интервал 

Ozon первым из мультикатегорийных e-commerce игроков запустил в тестовом режиме продажу и доставку букетов цветов. Категория запущена в рамках Супермаркета — сервиса по доставке продуктов питания и товаров повседнего спроса. В нескольких районах на Юго-Востоке Москвы клиенты могут воспользоваться ускоренной доставкой от 40 минут. Первой на рынке компания предлагает клиентам точные 20-минутные интервалы доставки букетов цветов.

Пока в рамках тестирования в ассортименте представлено 14 товарных наименований. Продажи новой категории запущены в партнерстве с поставщиком Buket.Love, который специально для Ozon разработал уникальные цветочные букеты трех вариантов размера — маленьких, средних и больших. Цветы доставляются в крафтовой коробке, а чтобы букет как можно дольше оставался свежим, стебли помещаются в аквабокс, наполненный раствором.

География курьерской доставки охватывает всю Москву и несколько районов в Московской области. В нескольких районах на Юге Москвы можно воспользоваться ускоренной доставкой за 40 минут в точный 20-минутный интервал. Также цветы можно отправить в подарок — для этого клиенту нужно оформить и оплатить заказ со своего аккаунта и отправить с цифровой поздравительной открыткой по любому адресу в Москве.

«Для нас Ozon стал первым крупным партнером в онлайн, который позволил выйти „за пределы“ своего Instagram, упростить операционные процессы и коммуникацию с клиентом. Особенно радует, что мы запустили категорию в преддверии 8 марта — в сезон высоких продаж. Мы уверены, что клиенты Ozon оценят композиции Buket.Love», — комментирует Александра Ан, генеральный директор Buket.Love.

«Сегодня основной запрос онлайн-потребителя — возможность совершить все необходимые ему покупки в одном месте. Ассортимент Супермаркета Ozon включает 8 тысяч наименований товаров повседневного спроса — товары, которые нужно быстро и часто. Мы видим, что сервис востребован: у клиентов Супермаркета в 1,5 раза больше товаров в корзине и на 20% выше средний чек по сравнению с „обычным“ клиентом. С запуском продаж живых цветов клиент Ozon сможет купить к празднику все необходимое — от подарков и продуктов к праздничному ужину до цветов для любимых женщин», — Сергей Паньков, директор по развитию бизнеса Ozon.

Автор: Анна
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