К анализу российской экономики подключилась ФНС

Росстат теперь не один на поле экономической статистики. Налоговики вступили в конкуренцию с ним. ФНС начала публикацию таких индикаторов, как доходы работников и прибыль компаний. Источником служит налоговая отчетность, которая есть только у ФНС.



Федеральная налоговая служба (ФНС) начала регулярно публиковать макроэкономические индикаторы, которые важны для анализа ситуации в российской экономике. Всем заинтересованным лицам теперь доступны данные налоговой о совокупных прибылях и выручке российских компаний, доходах работающих россиян, количестве работников в стране и т.д. Источником данных является агрегированная налоговая отчетность организаций, которая в индивидуальном формате защищена режимом налоговой тайны. Индикаторы опубликованы на модернизированном аналитическом портале ФНС.

Служба становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, причем не только собственно налоговых: в частности, ФНС будет оператором создаваемого единого регистра населения, собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.