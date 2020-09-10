К Delivery Club подключилось более 30 тысяч ресторанов

Сервис доставки еды Delivery Club преодолел планку в 30 тысяч подключенных к платформе ресторанов. На начало сентября 2020 года с сервисом работает 30,5 тысяч ресторанов, что вдвое больше, чем в феврале этого же года. Всего за последние три месяца (июнь — август) к сервису подключилось почти 10 тысяч ресторанов, что также в два раза превышает число ресторанов, начавших сотрудничать с Delivery Club во время основного периода распространения коронавируса (март — май).

В дополнение к 30-ти тысячам ресторанов на начало сентября к Delivery Club подключено более 1200 продовольственных магазинов и dark stores. Напомним, что направление доставки продуктов и товаров первой необходимости Delivery Club развивает совместно с крупнейшей сетью продовольственных магазинов в России «Магнит», «ВкусВиллом», «Верным», а также сервисами «Сбермаркет», «Самокат» и «Быстроном».