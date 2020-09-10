К Delivery Club подключилось более 30 тысяч ресторанов
Сервис доставки еды Delivery Club преодолел планку в 30 тысяч подключенных к платформе ресторанов. На начало сентября 2020 года с сервисом работает 30,5 тысяч ресторанов, что вдвое больше, чем в феврале этого же года. Всего за последние три месяца (июнь — август) к сервису подключилось почти 10 тысяч ресторанов, что также в два раза превышает число ресторанов, начавших сотрудничать с Delivery Club во время основного периода распространения коронавируса (март — май).
В дополнение к 30-ти тысячам ресторанов на начало сентября к Delivery Club подключено более 1200 продовольственных магазинов и dark stores. Напомним, что направление доставки продуктов и товаров первой необходимости Delivery Club развивает совместно с крупнейшей сетью продовольственных магазинов в России «Магнит», «ВкусВиллом», «Верным», а также сервисами «Сбермаркет», «Самокат» и «Быстроном».
«Активное подключение ресторанов к доставке после снятия связанных с коронавирусом ограничений показывает, что эпидемия стала лишь одним из факторов, стимулирующих развитие рынка доставки в 2020 году. Рост рынка в большей степени происходит за счёт изменения модели поведения пользователей, для которых доставка становится ежедневным инструментом экономии времени, а также расширения возможностей сервиса. Так, аудитория пользователей Delivery Club существенно выросла, а с апреля они могут заказать в приложении не только доставку еды из ресторанов, но и забрать ее самостоятельно. В совокупности это не только ускоряет восстановление ресторанного рынка после коронавируса, но и повышает эффективность использования ими электронных каналов продаж в долгосрочной перспективе», — комментирует пресс-служба Delivery Club.