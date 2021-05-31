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К Дню защиты детей: в России вырос спрос на детские автокресла

Накануне Дня защиты детей эксперты Авито исследовали предложение и спрос на детские автокресла на сайте: согласно данным компании, в прошедшем году в России спрос на детские автокресла вырос на 32%. В среднем по стране автокресло обойдется родителям в 2 300 рублей. Самые дорогие кресла продаются в Уфе, а самые бюджетные в Кирове. Наиболее популярной маркой кресел стала Britax Römer.

Безопасность ребенка — приоритет любого родителя

В прошедшем году (с мая 2020 года по май 2021) россияне стали интересоваться детскими автокреслами на 32% больше по сравнению с годом ранее. В разгар пандемии многие родители старались избегать передвижения на общественном транспорте, поэтому очень часто делали выбор в сторону перевозки детей на личных автомобилях. Самые яркие скачки спроса были зафиксированы в Сочи, Краснодаре и Уфе — в этих городах он вырос на 64, 49% и 42% соответственно. Меньше всего спрос вырос в Астрахани и Барнауле — здесь детские автокресла стали востребованнее на 9% и 5% соответственно. В Москве искать автокресла на Авито стали на 40% чаще, чем годом ранее, а в Санкт-Петербурге спрос вырос на 23%.

Аналитики Авито выяснили, какие марки автокресел были наиболее востребованными у Россиян в прошедшем году.

Топ-10 марок детских автокресел в России:

  1. Britax Römer
  2. Maxi-Cosi
  3. Cybex
  4. Happy Baby
  5. Chicco

Самой популярной маркой в России стала Britax Römer, она заняла около 7% в общем спросе, а интересовались автокреслами фирмы в прошедшем году на 36% чаще. Кресла от Maxi-Cosi заняли около 5% в общем спросе на автокресла, а товары марки искали на Авито на 31% активнее. Cybex составили 3% от общего спроса, интерес к ним вырос на 53%. Еще 1,7% и 1,5% в общем спросе заняли кресла марок Happy Baby и Chicco, в прошедшем году они вызвали на 38% и 23% больше интереса у россиян соответственно.

Во сколько обойдется безопасность?

Детское кресло в России в прошедшем году можно было купить в среднем за 2 300 рублей, что на 8% дешевле, чем годом ранее. В Москве средняя цена не изменилась и осталась на уровне 3 000 рублей. В Санкт-Петербурге средняя стоимость упала на 11% и составила 2 500 рублей.

«Безопасность ребенка при поездке — важная задача любого родителя. Обычно спрос на автокресла на Авито стабильно высокий, особенно накануне учебного года — родители готовятся к ежедневным поездкам в школы и сады. Тем, кто не хочет покупать кресло в ажиотажный период, лучше озаботиться заранее. У нас на сайте можно найти различные марки и виды автокресел, как б/у, так и новые модели по демократичным ценам для любого возраста» — говорит Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle Авито.

Самая высокая по стране средняя цена на автокресла установилась в Уфе, здесь автокресло можно купить за 4 000 рублей, что дороже на 33%, чем в 2019-2020 году. На втором месте оказался Новокузнецк со средней стоимостью 3 990 рублей, а за ним следуют Красноярск, где кресла стоят 3 500 рублей. В Новокузнецке в прошедшем году цены упали на 5%, а в Красноярске не изменились по сравнению с годом ранее.

Дешевле всего детские кресла обойдутся ижевчанам и кировчанам — в 1 700 и 1 500 рублей соответственно. Средняя стоимость в этих городах упала по сравнению с 2019-2020 годом не изменилась.

Автор: Анна
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