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К команде Группы «М.Видео-Эльдорадо» присоединился Марчин Токаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о создании блока поддержки розничных операций в рамках организационной структуры Группы и назначении Марчина Токажа (Marcin Tokarz) на должность директора по поддержке розничных операций и взаимодействия с клиентами.

Марчин Токаж возглавит новый многофункциональный блок по поддержке розничных операций и развитию взаимодействия с клиентами обоих брендов — «М.Видео» и «Эльдорадо», в который вошли сервисное обеспечение, развитие розничных форматов, выездной сервис, проекты в сфере клиентской поддержки и административно-хозяйственные функции. В должности директора по поддержке розничных операций и развития взаимодействия с клиентами Г-н Токаж будет напрямую подчиняться главному исполнительному директору Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандесу.

«М.Видео» и «Эльдорадо» придерживаются разных стратегий развития на рынке, сохраняя при этом фокус на клиенте и его потребностях. Наша главная задача — научиться ещё лучше чувствовать и понимать покупателей каждого из брендов и оправдывать именно их ожидания, получая в то же время синергии и повышая эффективность работы Группы за счёт общей бизнес-модели и функций поддержки. В числе приоритетных нового направления в нашей организационной структуре — поддержка реализации стратегии двух брендов, усиление фокуса на клиентах с учетом преимуществ «М.Видео» и «Эльдорадо», объединение сервисов и E2E-процессов поддержки розниц обоих брендов. Мы приветствуем Марчина на этой позиции, уверен, его опыт будет полезен Группе«, — отметил главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

Марчин Токаж в 1998 году окончил Краковский экономический университет, где изучал стратегический маркетинг. Имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере розничной торговли. Более 10 лет занимал управленческие позиции в таких компаниях, как X5 Retail Group («Карусель»), ТД «ЦентрОбувь», Carrefour (Польша). До прихода в Группу «М.Видео-Эльдорадо» в течение трёх лет являлся генеральным директором OBI в России и Казахстане.

По итогам 2019 года Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила продажи на 3,8% год-к-году до 437,5 млрд рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 70% до 144,0 млрд рублей (с НДС) благодаря внедрению проекта RTD (мобильное приложение для продавцов), росту числа транзакций и среднего чека. За 2019 год Группа расширила сеть на 97 новых магазинов до 1 038 торговых точек. Компания развивает стратегию ONE RETAIL, предполагающую интеграцию всех точек контакта с покупателями. Единые цены, ассортимент, сервисы, авторизация и персональные предложения позволяют клиентам совершать покупку наиболее удобным способом. Группа привлекает треть клиентов через онлайн-канал, а развитая розница обеспечивает эффективный контакт с теми, кто ценит личный опыт при выборе техники.

Автор: Анна
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