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К команде «Магнита» присоединился бывший топ-менеджер «Перекрестка»

Бывший генеральный директор сети «Перекресток», входящей в X5 Retail Group, Владимир Сорокин займет пост заместителя генерального директора сети «Магнит». Об этом в компании сообщили по итогам заседания совета директоров.

Сорокин станет заместителем генерального директора — коммерческим директором «Магнита» и будет отвечать за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, категорийный менеджмент, ценообразование и маркетинг. Он приступит к работе 15 января.

«Мы активно работаем над улучшением предложения на рынке, без сильного лидера в руководстве коммерческого блока этот результат недостижим. Владимир Сорокин — высококлассный менеджер, он обладает глубочайшей экспертизой, уникальным опытом выстраивания взаимодействия с поставщиками и трансформации категорийного менеджмента», — прокомментировала генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова.

Также совет директоров принял решение расширить свой состав. К шести действующим директорам присоединится Сорокин и бывший президент ВТБ Юрки Талвитие. Он станет директором по стратегическим коммуникациям.

Напомним, в июне пост гендиректора «Магнита» заняла Ольга Наумова, ранее возглавлявшая еще одну сеть X5 Retail Group — «Пятерочку». До этого с февраля «Магнитом» управлял Хачатур Помбухчан, работавший в сети с момента ее образования. В феврале этого года предприниматель Сергей Галицкий продал почти 30% акций «Магнита» банку ВТБ.

Автор: Анна
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