К совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину пришли с обыском

Утром 10 октября у совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, кредитора Олега Морозова и бывшего генерального директора компании Сергея Федоринова прошли обыски. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Обыск проводят экономическая полиция Петербурга и следственный комитет города. Мероприятия проводят в связи с уголовным делом об одном млрд рублей Сбербанка. Банк около года назад выдал их в качестве кредита «Юлмарту».

В квартиру к Костыгину сотрудники Управления экономической безопасности пришли около 7:00 утра. В тоже время оперативники пришли к Морозову и Федоринову. Обыски проходили около пяти часов. После Костыгина, Морозова и Федоринова доставили в Следственный комитет.

По данным на 10 августа, общая сумма по судебным искам к «Юлмарту» достигла 3,3 млрд рублей.