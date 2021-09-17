К видеорекламе в РСЯ теперь можно добавить логотип, кнопку, заголовок и текст

Яндекс.Директ расширил число дополнений для медийной рекламы. Объявления в РСЯ могут быть еще заметнее с брендированными элементами в видео.

Теперь к роликам можно добавить логотип, кнопку, заголовок и текст. Новые элементы появятся рядом с видео в текстовом контенте, в приложениях и в видео за вознаграждение. В будущем такая опция станет доступна и для других рекламных форматов.

Расположение элементов и возможность их отрисовки зависят от площадки и места показа.

Логотип повысит заметность бренда еще до начала просмотра ролика.

Слоган компании или информацию о специальных предложениях можно использовать в текстах.

На кнопку можно добавить призыв к покупке или предложение узнать больше об услугах. Это поможет увеличить количество целевых переходов, так как пользователь будет заранее знать, куда попадет после клика.

И текст, и кнопка будут кликабельными. В тексте будет такая же ссылка, как и на видео, а для кнопки можно задать дополнительную — на страницу товара или услуги.

Расположение подбирается автоматически и зависит от площадок показа и выбранных дополнений. Чем больше дополнений будет добавлено в Директ, тем больше вариантов объявления сможет увидеть ваша аудитория на разных площадках.

Статистика объявления находится в разделе «Место клика». Клики по текстам и логотипу отобразятся в строке «Заголовок», клики по кнопке — в строке «Кнопка».