Как 14 февраля корректирует продажи в продуктовом ритейле. Исследование BILLA

В преддверии Дня святого Валентина аналитики BILLA изучили динамику продаж в магазинах сети и выяснили, какие подарки чаще всего преподносят друг другу влюбленные.

По данным BILLA, лидером по темпу роста в самый романтичный период года являются цветы: их приобретают в 15 раз чаще, чем в непраздничные дни. При этом со стороны продуктовых сетей характерно увеличение предложения тюльпанов и гиацинтов, которые в наибольшей степени подходят для реализации в розничных точках продаж.

Товар Рост продаж на 13 и 14 февраля по сравнению с непраздничными днями Конфеты в коробках 342% Игристые вина 200% Открытки 200% Подарочные пакеты и коробки 90% Торты 50%

Помимо цветов, заметный рост демонстрирует еще один традиционный символ праздника — наборы конфет в коробках. Динамика в этой категории составляет 342% в сравнении с предшествующими празднику днями. Интересно, что другой «сладкий» атрибут романтического ужина — торты — пользуется значительно меньшей популярностью. Увеличение спроса на этот вид кондитерских изделий составляет только 50%.

Третье место в рейтинге самых популярных подарков ко Дню всех влюбленных разделили открытки и игристые вина: уровень продаж в обеих категориях увеличивается втрое. Учитывая заинтересованность покупателей в тематических покупках, ритейлеры в свою очередь формируют сезонные предложения. Так, в сети BILLA на протяжении февраля — в период праздников — действуют акционные цены на коллекцию вин. Данный шаг отражает политику компании по обеспечению лучшего сервиса по доступным ценам.

Влюбленные по-прежнему уделяют внимание эстетической составляющей упаковки, поэтому почетное место в топе досталось подарочным пакетам и коробкам. По результатам исследования, в период с 13 по 14 февраля они оказываются в покупательских корзинах на 90% чаще, чем в непраздничные дни.