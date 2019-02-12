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Как 14 февраля корректирует продажи в продуктовом ритейле. Исследование BILLA

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Billa
Billa
Продукты питания

В преддверии Дня святого Валентина аналитики BILLA изучили динамику продаж в магазинах сети и выяснили, какие подарки чаще всего преподносят друг другу влюбленные.

По данным BILLA, лидером по темпу роста в самый романтичный период года являются цветы: их приобретают в 15 раз чаще, чем в непраздничные дни. При этом со стороны продуктовых сетей характерно увеличение предложения тюльпанов и гиацинтов, которые в наибольшей степени подходят для реализации в розничных точках продаж.

Товар

Рост продаж на 13 и 14 февраля по сравнению с непраздничными днями

Конфеты в коробках

342%

Игристые вина

200%

Открытки

200%

Подарочные пакеты и коробки

90%

Торты

50%

Помимо цветов, заметный рост демонстрирует еще один традиционный символ праздника — наборы конфет в коробках. Динамика в этой категории составляет 342% в сравнении с предшествующими празднику днями. Интересно, что другой «сладкий» атрибут романтического ужина — торты — пользуется значительно меньшей популярностью. Увеличение спроса на этот вид кондитерских изделий составляет только 50%.

Третье место в рейтинге самых популярных подарков ко Дню всех влюбленных разделили открытки и игристые вина: уровень продаж в обеих категориях увеличивается втрое. Учитывая заинтересованность покупателей в тематических покупках, ритейлеры в свою очередь формируют сезонные предложения. Так, в сети BILLA на протяжении февраля — в период праздников — действуют акционные цены на коллекцию вин. Данный шаг отражает политику компании по обеспечению лучшего сервиса по доступным ценам.

Влюбленные по-прежнему уделяют внимание эстетической составляющей упаковки, поэтому почетное место в топе досталось подарочным пакетам и коробкам. По результатам исследования, в период с 13 по 14 февраля они оказываются в покупательских корзинах на 90% чаще, чем в непраздничные дни.

«Изменение покупательского спроса в праздничные и предпраздничные дни вполне ожидаемо, и мы готовимся к нему заранее. Поэтому несмотря на то, что определенные категории товаров пользуются повышенной популярностью, в сети BILLA они всегда в наличии. На полках наших магазинов гости без труда найдут продукцию, представленную в акционных каталогах. Мы делаем все, чтобы предложить своим покупателям самый широкий ассортимент товаров по доступным ценам», — комментирует Елена Мальцева, генеральный директор BILLA в России.

Компании и сервисы: Billa
Автор: Анна
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