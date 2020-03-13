Как бизнес заработал на гендерных праздниках — исследование Яндекс.Кассы

8 марта самый большой рост оборота онлайн-платежей традиционно показали магазины цветов, а 23 февраля заметно выросли продажи на игровых интернет-сервисах, площадках, которые продают билеты на развлекательные мероприятия, а также в магазинах спорттоваров. Оба гендерных праздника оказались удачными и для ресторанного бизнеса. Накануне Международного женского дня оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях ресторанов увеличился на 52%, перед Днем защитника Отечества — на 38%.

К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Для этого они сравнили данные о платежах пользователей через сервис за предпраздничные дни 19-21 февраля, 4-6 марта, за обычные дни, а также за выходные 22-24 февраля, 7-9 марта и за обычные выходные.

23 февраля: в ресторан накануне, по магазинам в праздник

Перед Днем защитника Отечества на первом месте по росту оборота онлайн-платежей оказались сайты и приложения ресторанов (+38% по сравнению с обычными днями). В число лидеров по динамике оборота вошли также игровые ресурсы (+23%), сервисы продажи билетов в кино, театры, музеи, на концерты (+17%), магазины спортивных товаров (+15%). Накануне мужского праздника средний чек сильнее всего увеличился в магазинах бытовой техники — на 64% (до 8183 рублей).

В длинные выходные, на которые попал День защитника Отечества, больше всего заработали магазины спортивных и туристических товаров — их оборот вырос на 54% по сравнению с обычными выходными. В магазинах бытовой техники и электроники этот показатель увеличился на 37%, на игровых сервисах — на 29%, в ресторанах — на 24%. Заработать больше в праздничные выходные удалось интернет-магазинам товаров для взрослых (+21% к обороту по сравнению с обычными выходными) и онлайн-площадкам, продающим продукты (+19%).

По данным офферной платформы Яндекс.Денег, перед 23 февраля покупателей больше всего интересовали скидки и акции на товары для дома, одежду, книги и аудиокниги, косметику.

8 марта: заработали не только «цветочники»

В преддверии Международного женского дня наиболее заметный рост оборота традиционно отмечается в цветочных магазинах. В 2020 году перед праздником этот показатель вырос в таких магазинах в 4,8 раза по сравнению с обычными днями. Больше 75% из тех, кто покупал цветы в предпраздничные дни, — мужчины, чаще в возрасте от 25 до 44 лет (около 70%). Второе место по динамике оборота онлайн-платежей перед 8 марта заняли рестораны (+52%), третье — ювелирные магазины (+39%). Самый большой рост среднего чека перед праздником был в онлайн-магазинах бытовой техники — 83%.

В длинные мартовские выходные оборот в цветочных магазинах увеличился еще сильнее, чем в предпраздничные дни, — в 6,3 раза по сравнению с обычными выходными. В лидерах по динамике оборота оказались также магазины бытовой техники (+93%), косметики (+36%), игровые сервисы (+31%), магазины товаров для дома и сада (+25%). В праздничные выходные марта самый большой рост среднего чека показали тоже магазины бытовой техники — в 3,1 раза по сравнению с обычными выходными.

Перед 8 марта россияне наиболее активно пользовались скидками в магазинах книг и аудиокниг, товаров для дома, а также одежды. В праздничные выходные повышенный интерес покупателей наблюдался также к спецпредложениям в магазинах бытовой техники и электроники.