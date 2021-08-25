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Как брендам конкурировать с маркетплейсами в 2021 году? Обсудим на бизнес-завтраке Imshop.io и Insider

В Москве 3 сентября пройдет бизнес-завтрак «E-commerce 2021. Back to school». Главный вопрос встречи: что помогает брендам конкурировать с маркетплейсами. Организаторы — команды Imshop.io и Insider.

Участие в качестве гостей уже подтвердили представители retail-компаний: Экорыба, МОСИГРА, Hobby Games, Каляев, Пан Чемодан и др. На бизнес-завтраке встретятся IT-эксперты, e-commerce-директора, product-менеджеры.

Выступление на мероприятии уже подтвердили IT-директор Монастырев.рф Александр Кулибаба и Павел Вяткин, руководитель проектного офиса ECCO: они расскажут коллегам о запуске мобильных приложений покупателя и продавца с конкретными метриками. Программа продолжает дополняться.

Кроме этого гости обсудят, какие инструменты помогают улучшить метрики, помогают ли экосистемы брендам в конкуренции с маркетплейсами, как омниканальность работает на повышение лояльности покупателей.

Imshop.io — это компания, которая разработала решение, которое помогает магазинам улучшить клиентский опыт и повысить лояльность покупателей. Команда Insider создала продукт, который помогает digital-маркетологам контролировать рост брендов и влиять на их рост с помощью AI и машинного обучения.

Бизнес-завтрак пройдет 3 сентября в 9:00, ДК «Рассвет» (Столярный переулок 3, корп. 15). Участие бесплатное, для входа необходимо зарегистрироваться. Организаторы оставляют за собой право модерации участников.

Автор: Анна
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