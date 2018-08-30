Как будут наказывать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

За увольнение сотрудников предпенсионного возраста работодателей будут штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей или на сумму, равную зарплате за 18 месяцев. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет. Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев», — разъяснила Голикова.

Речь речь идет о статье 145 УК РФ. Она также предусматривает обязательные работы на срок до 360 часов.

Не исключено, что за увольнение «лиц предпенсионного возраста» будет грозить и уголовное наказание. Этот вопрос, по словам Голиковой, еще будут обсуждать с профсоюзами и самими работодателями.

В среду свое видение пенсионной реформы предложил президент Владимир Путин: он выступил с обращением к россиянам. Путин заявил, что допускает введение административной или уголовной ответственности для работодателей за увольнение «лиц предпенсионного возраста». При этом он поручил правительству разработать комплекс мер, которые стимулировали бы бизнес брать на работу людей в предпенсионном возрасте.