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Как интернет-магазины испытывают терпение покупателей на прочность

Как известно учиться лучше на чужих ошибках, поэтому посмотрим на несколько ошибок от довольно крупных ритейлеров и постараемся их не повторять.

Интернет-магазин одежды

Система фильтров позволяет выбрать вид одежды, цвет… но есть ли нужный размер вам придется выяснять вручную. Надо ли говорить, что терпение потенциального покупателя может очень быстро закончиться, особенно если у него не самые распространенные размеры одежды.

Аптечная сеть с возможностью заказа через интернет

Заказ можно выкупить в ближайшей аптеке. При условии, что нужное лекарство там есть в наличии, в противном случае – нужно подождать, когда его туда привезут со склада. Впрочем, зачастую ожидания можно избежать, выбрав то же лекарство от другого производителя или его аналог.

Но… узнать - есть ли выбранная позиция в нужной аптеке вы сможете только после того, как заполните корзину и начнете оформлять заказ. Нет, не все так плохо, вы еще можете вернуться к выбору лекарств и положить в корзину альтернативный вариант необходимого средства, но… есть ли оно в наличие в интересующей вас аптеке, вы, опять же, узнаете только на стадии оформления заказа. Станет ли перебирать потенциальный покупатель, таким не самым простым образом, все возможные варианты – вопрос.

На сайте этой же аптечной сети есть удобная вещь – история заказов. Благодаря которой вы можете повторить полностью или частично заказ, который делали ранее. Проблема в том, что хотя список заказов находится на одной странице, но их состав на этой же странице увидеть нельзя. Чтобы увидеть состав заказа нужно перейти на его страницу.

Поэтому если речь идет о строго предыдущем заказе или о лекарстве, которое вы заказываете с определенной периодичностью, то нужный вам заказ вы найдете сравнительно просто. В противном случае - вам придется переходить раз за разом на отдельные страницы заказов. И хотя некоторую помощь может оказать информация о дате и стоимости заказа, приходится признать, что сервис, предназначенный для повышения удобства постоянных клиентов, требует изрядного запаса терпения.

Автор: Александр
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