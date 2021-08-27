Как изменилась стоимость популярных марок ноутбуков за год

Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) сообщили о продолжающемся росте спроса на ноутбуки и компьютеры в этом году. Самыми популярными моделями среди ноутубков являются Asus, Apple, HP, Acer и Lenovo.

Динамика спроса, если сравнивать с 2020 г., немного замедлилась, однако тренд на покупку компьютеров, вызванный пандемией и всеобщей удаленкой, продолжается. Среди компьютеров ноутбуки — безусловные лидеры, а среди ноутбуков в топе — игровые модели, спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом на 22%. Уверенно растет интерес и к ноутбукам для работы.

Ноутбуки все чаще используют вместо стационарных компьютеров: пользователи выбирают большую диагональ (13, 14, 16 дюймов) и мощные процессоры фирмы Intel и AMD. Принципиальным для россиян является и вес техники. Кроме этого, в трендах — ноутбуки с док-станцией.

Аналитики Price.ru изучили, как изменилась стоимость популярных марок за год. Так, ноутбуки от производителя Asus в 2021 г. в среднем стоят 60383 руб., что на 19% больше, чем в прошлом году. А вот цены на Apple ненамного, но снизились. В 2021 г. ноутбуки Apple в среднем стоят 129487 руб., это на 2% меньше, чем в 2020 г. Больше всего потеряла в цене, на 14%, техника MSI. Теперь ноутбки от этого производителя в среднем стоят 94114 руб. Самые дешевые ноутбуки на рынке — от компании Digma, в среднем они стоят 12879 руб., за год техника этой марки подешевела на 13%.

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. незначительно — на 1% — вырос спрос на планшеты. Самыми популярными марками в этом году являются Apple, Samsung, Huawei и Lenovo. Чуть больше россияне интересуются персональными компьютерами, рост — на 5% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные бренды — HP, Lenovo, Asus.

Растет спрос на видеокарты, стабилизаторы напряжения и жесткие диски, это говорит о том, что россияне продолжают майнить криптовалюту. Так, спрос на видеокарты в этом году вырос на 167%, на стабилизаторы напряжения — на 43%, на жесткие диски — на 17%.

В целом количество пользователей сервиса Price.ru, интересующихся покупкой компьютера, увеличилось в 2 раза. Такой стремительный рост можно объяснить тем, что россияне не исключают возможного возвращения удаленки. При этом покупку компьютера граждане стремились совершить как можно раньше, перед тем, как произойдет сезонное повышение цен на технику ближе к осени.

Что касается других видов гаджетов, одновременно возросло число поисковых запросов и на игровые приставки и часы (на 70% и 75% соответственно). Интерес же к наушникам, умным часам и смартфонам вырос примерно на 25%, тогда как электронные книги и фотоаппараты стали на 15% менее популярны.