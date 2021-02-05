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Как изменились цены и спрос на автомобили в 2021 году

Прошлый год для российского авторынка завершился скромным ростом продаж подержанных автомобилей (плюс 2%) и некритичным падением спроса на новые машины (меньше, чем на 10%). Уже в январе на рынке зафиксирован очередной рост цен, постепенное восстановление запасов машин у дилеров и интерес россиян к покупке новых автомобилей.

Про новые автомобили

Рынок новых авто начал год с традиционного роста цен: в январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов — на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%). Среди отдельных моделей наиболее резкие скачки цен зафиксированы за Haval H5 (плюс 7,1%), Citroen C4 (плюс 6,9%) и Porsche Taycan (плюс 6,1%).

«Как и ожидалось, новый год начался с плавного восстановления авторынка — поставки машин постепенно возобновляются, а продажи растут. По нашим данным, в январе интерес к покупке новых автомобилей вырос на 7% по отношению к предыдущему месяцу. Это при том, что обычно в начале года спрос заметно снижается», — говорит Павел Алёшин, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» (включает Авто.ру).

Возможно, оживление интереса россиян к покупке новых автомобилей связано с предстоящим ростом цен из-за повышения ставки утилизационного сбора. Кроме того, склады автоцентров стали наполняться после летне-осеннего ажиотажного спроса. Некоторые модели уже можно приобрести со скидкой.

Предложение за прошедший месяц выросло на 3% по отношению к декабрю и на 24% по отношению к ноябрю. Среди автомобилей десяти самых популярных на Авто.ру брендов ощутимее всего выросло количество объявлений о продаже новых Skoda (плюс 26% относительно декабря) и Nissan (плюс 23%). Однако многие популярные массовые модели по-прежнему приходится ждать.

Про вторичный рынок

Цены на подержанные автомобили выросли сильнее, чем на новые. Всего за один месяц средняя стоимость машины с пробегом выросла на 6% (по отношению к началу года).

Спрос на вторичном рынке оказался на 6% ниже, чем в декабре, и примерно на 20% ниже, чем в ноябре 2020 года.

К снижению интереса ко вторичному рынку привёл, в том числе, дефицит ликвидных автомобилей — хорошие машины сейчас очень быстро находят новых хозяев. А предложение на рынке ограничено в силу двух причин: некоторые из автовладельцев, планировавших заменить машину, отложили покупку нового авто из-за высоких цен. Кроме того, есть типовой цикл владения автомобилем, продолжительность которого составляет около пяти лет. То есть сейчас на вторичном рынке должны появиться машины, купленные после кризиса 2014 года, а таких совсем немного.

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Автор: Анна
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