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Как изменились потребительские привычки россиян в условиях пандемии

Ситимобил и Самокат провели исследование и изучили, как изменились потребительские привычки россиян в условиях пандемии.

Большинство (74%) россиян признались, что готовы отказаться от походов в магазин за продуктами в пользу онлайн-доставок, показал совместный опрос сервиса городской мобильности Ситимобил, онлайн-ритейлера Самокат и исследовательской компании ResearchMe. С началом первой волны пандемии весной 2020 года спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос почти в 10 раз, а общее число заказов в Самокате — в 17 раз. Даже после отмены ограничительных мер, в городах присутствия сервиса спрос от месяца к месяцу растет в среднем на четверть. Увеличился и средний чек заказа. Например, в Москве и Петербурге в октябре этого года он в 1,7 раза выше, чем в начале 2020 года.

По мнению 72% респондентов, главное преимущество заказа товаров на дом — это экономия времени и собственных сил. Более трети опрошенных проводят в продуктовых магазинах 20-30 минут, каждый четвертый находится в магазине от 30 до 45 минут — при этом больше всего времени уходит на выбор и сравнение товарных позиций друг с другом. Ещё 7% респондентов сказали, что обычно проводят в продуктовом магазине минимум 1 час.

По данным исследования, самые лояльные пользователи онлайн-доставок продуктов питания — москвичи. 23% опрошенных жителей Москвы регулярно заказывают продукты с момента появления сервисов быстрой доставки в столице.

Чаще всего (49%) россияне заказывают на дом быструю доставку продуктов и напитков. Реже — бытовые товары (12%), технику (11%), косметику и средства личной гигиены (10%), детские товары (8%), а также товары для животных (8%) и другое.

39% рассказали, что совершали бы онлайн-покупки чаще, если услуга доставки продуктов будет бесплатной. 37% респондентов подчеркнули, что откажутся от покупки продуктов в обычных магазинах, если продукты в доставках будут дешевле. А каждый второй респондент признался, что для того, чтобы чаще пользоваться доставкой, он бы хотел видеть в сервисах скидки постоянным покупателям.

В опросе приняли участие 1006 респондентов ResearchMe из крупных городов России.

Автор: Анна
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