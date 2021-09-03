В ЮMoney (входит в экосистему Сбера) изучили, как изменились расходы российских пользователей интернета этим летом по сравнению с прошлогодним. Аналитики сервиса изучили более сотни миллионов платежей, которые россияне совершили более чем на 120 тыс. российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa.

На сайтах знакомств россияне сделали в 4,7 раза больше покупок по сравнению с прошлым летом. Количество платежей на игровых ресурсах уменьшилось на 10%, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. У пользователей сайтов знакомств он равен 352 рублям. Больше всего на игры тратили жители Чукотского автономного округа (1801 рубль), а на дейтинг-сервисы — пользователи из Республики Коми (561 рубль).

По сравнению с летом прошлого года расходы на участие в квестах выросли в 2,3 раза, а средний чек увеличился на 9%, до 3916 рублей. Больше всего на квесты тратили пользователи из Астраханской области (7583 рубля).

Жители разных регионов России этим летом купили почти в три раза больше билетов на самолеты, чем годом ранее. Средний чек составил 20 493 рубля. Спрос на путешествия поездом и автобусом был немного меньше: число покупок увеличились на 14%, а средние затраты — на 13%, до 3711 рублей. Заметно выросло количество заявок на аренду автомобилей — на 71%, при этом средний чек увеличился только на 7%, до 2593 рублей. Самые большие одноразовые траты на авиабилеты — у жителей Саратовской области (52 124 рубля), а на поезд и автобус — у пользователей из Якутии (17 300 рублей). Самый высокий средний чек на аренду авто — у жителей Рязанской области (7000 рублей).

«Этим летом россияне не стали экономить на отдыхе в отелях и чаще пользовались услугами турагентств. Для отелей это лето стало значительно прибыльнее, чем прошлое. Число бронирований выросло в 2,3 раза, а средний чек — на 11%, до 9755 рублей. Россияне стали больше пользоваться услугами турагентств. Минувшим летом число оплаченных туров увеличилось в 2,8 раза, а средний чек — в 2,2 раза, до 30 562 рублей. Больше всего на отели тратили жители Магаданской области — в среднем 108 400 рублей. А услугами турагентств чаще пользовались во Владимирской области: средний чек по региону — 129 083 рубля», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Этим летом россияне не отказывали себе и в онлайн-шопинге. Пользователи чаще покупали косметику и парфюмерию: они совершили на 71% больше покупок, чем за прошлый летний сезон. Такой же рост показали расходы на покупку одежды и обуви. В целом по России средний чек на косметику и парфюмерию снизился на 14%, до 2838 рублей, а на одежду и обувь — на 2%, до 1809 рублей. Пользователи проявляли интерес и к другим товарам. Так, этим летом число покупок детских товаров выросло на 85%. Средний чек стал меньше на 9% и составил 4128 рублей. На косметику и парфюмерию больше всего тратили жители Ненецкого автономного округа (3263 рубля), на детские товары — пользователи из Республики Алтай (19 290 рублей). Более дорогую одежду и обувь покупали в Чукотском автономном округе: средний чек по региону составляет 10 023 рубля.

«Спрос на медицинские услуги, лекарственные средства и БАДы заметно вырос по сравнению с прошлым летом: в 2,8 раза, на 65% и в 2,9 раза соответственно. Средний чек на медицинские услуги увеличился на 2% (2896 рублей), на лекарственные средства — снизился на 30% (2245 рублей), на БАДы — стал больше на 6% (4002 рубля). На медицинские услуги больше всего тратили жители Кабардино-Балкарии (4053 рубля), на лекарственные средства — пользователи из Алтайского края (9345 рублей), а самый высокий средний чек по БАДам — в Республике Татарстан (17 621 рубль)», — добавил Иван Глазачев.

Платежей по кредитам пользователи совершили на 18% больше, чем летом прошлого года. А обороты МФО выросли на 81%. Средний чек увеличился на 54%, до 4339 рублей.

Летние покупки чаще всего оплачивали банковскими картами — 69%. Второй по популярности метод оплаты — Pay-платежи. На них пришлось 19% оплаченных покупок. С помощью выставленных через социальные сети и мессенджеры счетов россияне оплатили 9% товаров и услуг.