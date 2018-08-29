Как изменились спрос и траты россиян на школьные товары
Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как изменились спрос и траты россиян на школьные товары перед новым учебным годом. Для этого они проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. В исследовании использовались данные за 1 июля — 20 августа 2018 года и такой же период годом ранее.
Что покупают к школе на Яндекс.Маркете
С начала июля по 20 августа количество кликов в категории «Товары для школы» выросло на Маркете в 1,7 раза. А вот средняя стоимость школьных товаров, на которые кликали пользователи, уменьшилась примерно на 10%. Это значит, что люди стали чаще обращать внимание на дешёвые товары.
Перед Днём знаний традиционно увеличился интерес к партам: количество кликов выросло с начала июля по 20 августа в 2,2 раза. Самый высокий спрос на такие товары наблюдался в понедельник 20 августа — кликов было даже в два раза больше, чем год назад.
С начала июля по 20 августа интерес пользователей к рюкзакам и ранцам увеличился в 2,2 раза. Самый популярный товар в этой категории — ранец с наполнением Herlitz Super Racer. Топ-3 брендов ранцев и рюкзаков выглядит так:
- Herlitz (12% спроса);
- Hummingbird (11%);
- Erich Krause (9%).
Сколько стоит школьная форма
Аналитики Маркета изучили также, как изменились цены на школьную одежду. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом средняя стоимость комплекта для мальчиков, в который входят брюки, рубашка и пиджак, уменьшилась на 4% — до 5500 рублей. А вот средняя стоимость комплекта для девочек, состоящего из юбки, блузки и жакета, упала примерно на 20% — до 5000 рублей. Вероятно, пользователи стали выбирать более дешёвую одежду.
Главный девайс для обучения — ноутбук
Подготовка к новому учебному году часто включает в себя и покупку ноутбука, поэтому интерес к таким товарам перед Днём знаний традиционно растёт — их покупают как родители школьников, так и студенты. С начала июля по 20 августа число кликов на ноутбуки увеличилось почти в 1,5 раза, а самый высокий спрос аналитики наблюдали в понедельник 20 августа. В этот день он был даже на 25% выше, чем в понедельник 21 августа 2017 года. Спрос на планшеты, электронные книги, моноблоки и настольные компьютеры этим летом не вырос. Такая же картина была и в прошлом году.
Сколько тратят через Яндекс.Кассу на школьные товары
По данным Яндекс.Кассы, в целом по России средний чек за учебники и книги составляет 461 рубль. С начала июля по 20 августа 2018 года этот показатель вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. А вот на канцтовары и ранцы россияне стали тратить за раз в среднем на 20% меньше — 2616 рублей.
Если смотреть по регионам, то самый большой средний чек за книги и учебники — на Дальнем Востоке (596 рублей), за канцтовары и ранцы — в Центральном округе (3182 рубля). А меньше всего в среднем за раз на книги и учебники тратят жители Юга (446 рублей), на канцтовары и ранцы — пользователи из Сибири (1279 рублей).
|Федеральный округ
|Средний чек за книги и учебники, руб.
|Изменение среднего чека за книги и учебники
|Средний чек за канцтовары и ранцы, руб.
|Изменение среднего чека за канцтовары и ранцы
|ЦФО
|575
|+30%
|3182
|-15%
|СЗФО
|509
|+30%
|2732
|-60%
|ПФО
|494
|+10%
|2813
|-20%
|ЮФО
|446
|+10%
|2415
|-30%
|УФО
|524
|+10%
|1866
|-40%
|СФО
|473
|-/-
|1279
|-40%
|ДФО
|596
|+30%
|2660
|-60%
Данные за период с 1 июля по 20 августа 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года
Больше всего средний чек за книги и учебники вырос сразу в трёх федеральных округах — Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном (в каждом на 30%). Самый маленький рост показали Приволжский, Уральский и Южный регионы (в каждом на 10%). В Сибири родители тратят на книги и учебники для детей к школе столько же, сколько и годом ранее: средний платёж не изменился.
А вот за канцтовары и ранцы россияне стали платить меньше: с начала июля по 20 августа во всех исследуемых федеральных округах средний чек в этой категории сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сильнее всего он уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах (в каждом на 60%). Меньше всего средний чек за канцтовары изменился в Приволжском и Центральном регионах — упал на 20% и 15% соответственно.