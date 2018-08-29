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Как изменились спрос и траты россиян на школьные товары

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как изменились спрос и траты россиян на школьные товары перед новым учебным годом. Для этого они проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. В исследовании использовались данные за 1 июля — 20 августа 2018 года и такой же период годом ранее.

Что покупают к школе на Яндекс.Маркете

С начала июля по 20 августа количество кликов в категории «Товары для школы» выросло на Маркете в 1,7 раза. А вот средняя стоимость школьных товаров, на которые кликали пользователи, уменьшилась примерно на 10%. Это значит, что люди стали чаще обращать внимание на дешёвые товары.

Перед Днём знаний традиционно увеличился интерес к партам: количество кликов выросло с начала июля по 20 августа в 2,2 раза. Самый высокий спрос на такие товары наблюдался в понедельник 20 августа — кликов было даже в два раза больше, чем год назад.

С начала июля по 20 августа интерес пользователей к рюкзакам и ранцам увеличился в 2,2 раза. Самый популярный товар в этой категории — ранец с наполнением Herlitz Super Racer. Топ-3 брендов ранцев и рюкзаков выглядит так:

  1. Herlitz (12% спроса);
  2. Hummingbird (11%);
  3. Erich Krause (9%).

Сколько стоит школьная форма

Аналитики Маркета изучили также, как изменились цены на школьную одежду. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом средняя стоимость комплекта для мальчиков, в который входят брюки, рубашка и пиджак, уменьшилась на 4% — до 5500 рублей. А вот средняя стоимость комплекта для девочек, состоящего из юбки, блузки и жакета, упала примерно на 20% — до 5000 рублей. Вероятно, пользователи стали выбирать более дешёвую одежду.

Главный девайс для обучения — ноутбук

Подготовка к новому учебному году часто включает в себя и покупку ноутбука, поэтому интерес к таким товарам перед Днём знаний традиционно растёт — их покупают как родители школьников, так и студенты. С начала июля по 20 августа число кликов на ноутбуки увеличилось почти в 1,5 раза, а самый высокий спрос аналитики наблюдали в понедельник 20 августа. В этот день он был даже на 25% выше, чем в понедельник 21 августа 2017 года. Спрос на планшеты, электронные книги, моноблоки и настольные компьютеры этим летом не вырос. Такая же картина была и в прошлом году.

Сколько тратят через Яндекс.Кассу на школьные товары

По данным Яндекс.Кассы, в целом по России средний чек за учебники и книги составляет 461 рубль. С начала июля по 20 августа 2018 года этот показатель вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. А вот на канцтовары и ранцы россияне стали тратить за раз в среднем на 20% меньше — 2616 рублей.

Если смотреть по регионам, то самый большой средний чек за книги и учебники — на Дальнем Востоке (596 рублей), за канцтовары и ранцы — в Центральном округе (3182 рубля). А меньше всего в среднем за раз на книги и учебники тратят жители Юга (446 рублей), на канцтовары и ранцы — пользователи из Сибири (1279 рублей).

Федеральный округ Средний чек за книги и учебники, руб. Изменение среднего чека за книги и учебники Средний чек за канцтовары и ранцы, руб. Изменение среднего чека за канцтовары и ранцы
ЦФО 575 +30% 3182 -15%
СЗФО 509 +30% 2732 -60%
ПФО 494 +10% 2813 -20%
ЮФО 446 +10% 2415 -30%
УФО 524 +10% 1866 -40%
СФО 473 -/- 1279 -40%
ДФО 596 +30% 2660 -60%

Данные за период с 1 июля по 20 августа 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года

Больше всего средний чек за книги и учебники вырос сразу в трёх федеральных округах — Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном (в каждом на 30%). Самый маленький рост показали Приволжский, Уральский и Южный регионы (в каждом на 10%). В Сибири родители тратят на книги и учебники для детей к школе столько же, сколько и годом ранее: средний платёж не изменился.

А вот за канцтовары и ранцы россияне стали платить меньше: с начала июля по 20 августа во всех исследуемых федеральных округах средний чек в этой категории сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сильнее всего он уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах (в каждом на 60%). Меньше всего средний чек за канцтовары изменился в Приволжском и Центральном регионах — упал на 20% и 15% соответственно.

Автор: Анна
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