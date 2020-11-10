Как логистика Cainiao и Почта России готовится к распродаже 11 ноября и зимнему сезону

«Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) начинает активную подготовку к крупнейшей распродаже года, которая стартует 11 ноября и открывает предновогодний сезон распродаж.

Для сокращения сроков доставки заказов, компания увеличила количество рейсов в Россию в 2 раза по сравнению в прошлым годом и открыла новые чартерные грузовые направления совместно с Почтой России, и другими партнерами, которые позволят покупателям из регионов получить покупки в распродажу быстрее, чем обычно.

Другая причина улучшения качества доставки заключается в том, что «Цайняо» и Почта России настроили прямой обмен данными о заказах россиян. Такой формат позволяет улучшить отслеживание посылок и снизить число заказов, которые не были получены покупателями в срок.

Для распределения доставок «Цайняо» задействует искусственный интеллект и системы прогнозирования спроса в различных регионах, в том числе из России, ­— это позволит продавцам AliExpress во всём мире правильно распределять товарные остатки и планировать объёмы, — и до двух раз улучшает эффективность сортировки и доставки.

«Цайняо» запустил предварительное бронирование и распределение наиболее востребованного ассортимента товаров на своих складах в Китае и в России: среди таких товаров электроника и бытовая техника, товары для дома и сада, одежда, а также косметика и товары для детей. Для покупателей из России это будет означать ускорение доставки до 30% по сравнению с обычным временем ожидания.

Почта России также начала заранее готовиться к сезону распродаж. Компания, используя модель прогнозирования и технологии работы с Big Data, смоделировала оптимизационную модель и выработала рекомендации по точкам входа в РФ, чтобы оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.

Также Почта вместе с «Цайняо» создала совместную группу, которая в режиме 24/7 будет решать все возникающие вопросы клиентов. Кроме того, Почта России ввела дополнительные маршруты от объектов инфраструктуры до отделений почтовой связи и запланировала емкости на межрегиональных магистралях.

«Распродажа 11 ноября в этом году проходит под большим давлением эпидемии коронавируса. Он оказал огромное влияние на модель логистики. Если в прошлом году нашим основном каналом перевозок были пассажирские самолеты, то с началом пандемии мы полностью перестроили модель доставки заказов в Россию и Европу, и почти полностью перешли на грузовые чартерные авиарейсы: к прошлой распродаже мы обслуживали 9 рейсов в неделю. Теперь их число составляет почти 20 в неделю. Специально к распродаже запущены прямые рейсы во Владивосток и Казань. С учётом предварительной сортировки товаров на складах в Китае и прямой транспортировки в распределительные центры Почты России в регионах, мы можем быть уверены, что время ожидания заказов в как в миллионниках, так и в средних и малых городах во время распродажи сократится ещё на несколько дней», — отмечает Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

«Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов увеличено в 2 раза из Чанша и Ханчжоу. Обеспечили дополнительный транспорт на межрегиональных направлениях. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам для распределения нагрузки и ускорения доставки на Северо-западе, Дальнем Востоке, Урале и Центральном регионе. Мы проанализировали штат наших сортировочных объектов и наняли дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Совместно с таможенными органами разработан план действий в случае пиковых нагрузок. Весь комплекс принятых мер будет способствовать своевременной доставке товаров, заказанных с маркетплейса AliExpress в Россию», — комментирует Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

За 10 месяцев 2020 г. «Цайняо» и Почта России обработали и доставили на 25% больше товаров (по весу) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В сезон распродаж и оставшиеся два месяца средний вес посылки больше обычного показателя в 2 раза. Средний объём перевозок во время распродажи в этом году может вырасти до 15% по сравнению с прошлым годом.

Для российских партнёров «Цайняо» уже запустил несколько сервисов, которые позволят продавцам сократить затраты на доставку и увеличить скорость обработки заказов: в ноябре были запущены специализированные категорийные склады для направлений одежды, ювелирных изделий и аксессуаров. В октябре к распродаже 11 ноября запустила 8 региональных складов, которые позволили продавцам AliExpress из более чем 800 городов использовать сервисы дропшиппинга и бизнес пикапа.

В модернизацию складской инфраструктуры, развитие и локализацию ИТ-платформы «Цайняо» в России вкладывает более миллиарда рублей в 2020 году.