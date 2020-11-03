Как менялась цена на самые продаваемые автомобили в России

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, выяснили, насколько выросли за год цены на самые продаваемые в стране через интернет автомобили.

В целом по стране абсолютный рекорд роста цены за год в рублях среди 15 онлайн-бестселлеров у Škoda Kodiaq, эта модель с осени 2019 года прибавила в среднем 223 265 рублей. Немногим меньше подорожал другой «чех» — Škoda Rapid (+211 534 рубля). На их фоне у Škoda Octavia относительно скромные 39 406 рублей прироста. Колебания цены на Škoda Karoq выявлено не было: в прошлом году автомобиль в стране просто еще не продавался.

«За 10 месяцев 2020 года через нашу „виртуальную витрину“ российских дилеров было реализовано почти 12 000 автомобилей на сумму свыше 19,5 млрд рублей. Из них на долю 15 самых продаваемых моделей приходится почти половина (49,2%) всех онлайн-продаж, — рассказывает Дмитрий Андреев, генеральный директор Autospot.ru, площадки, объединяющей свыше 700 дилерских центров из 52 городов РФ. — Мы сравнили цены на автомобили-лидеры текущих продаж с тем, сколько стоили те же модели год назад. Цены предсказуемо выросли в 99% случаев, но один „уникум“, который даже подешевел, нам все же встретился».

Стабильность цены — у Hyundai Creta, за год автомобиль подорожал «в деньгах» всего на 11 385 рублей. При этом другой «кореец» — Hyundai Tucson — подрос в цене на 65 759 рублей. Прибавка Hyundai Solaris оказалась еще более существенной — 115 386 рублей. А вот Hyundai Santa Fe удивил — сейчас модель по сравнению с прошлой осенью даже стала дешевле на 16 920 рублей.

В «активе» Kia Rio 44 830 рублей подорожания. У Kia Sportage — плюс 87 144 рубля прибавки к средним ценам 2019-го.

В свою очередь, Volkswagen Polo стал дороже на 13 609 рублей. К цене Volkswagen Tiguan за год набежало дополнительных 113 973 рубля.

3,42% цены прибавилось у Mazda CX-5, но прирост в деньгах тоже немаленький — 72 063 рубля. На 80 186 рублей дороже, чем в прошлом году, обойдется сейчас Mitsubishi Outlander. Немаленький годовой прирост — 142 058 рублей — отмечен у Nissan Qashqai.

Отметили аналитики Autospot.ru и текущие региональные особенности ценообразования, которые, в зависимости от модели, сегодня делают покупку автомобиля более привлекательной в Москве или Санкт-Петербурге. Так, планируя покупку одной из моделей Hyundai — Creta, Solaris или Tucson, выгоднее сделать ее в Санкт-Петербурге: там цена сейчас будет минимальной и позволит сэкономить по сравнению с Москвой соответственно 10 731 руб., 26 320 руб. и 102 972 рубля. Купив в Северной столице Škoda Octavia или Nissan Qashqai, можно по тому же территориальному принципу выиграть 113 396 или 220 025 рублей. Лучшее место для покупки Mitsubishi Outlander — Москва, которая даст по сравнению с Петербургом выигрыш в 50 999 рублей.