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Как менялась домашняя одежда покупателей AliExpress в период пандемии

Fashion-аналитики AliExpress Россия изучили смену предпочтений россиян в выборе домашней одежды во время самоизоляции. За основу исследования взяты тренды в заказах и показатели продаж второй недели марта и мая.

В марте доля локальных и международных продаж категории Fashion составила 11% от всех покупок на площадке. Лидирующими направлениями стали: женская одежда, доля которой составила 45% всех продаж в категории, обувь (17%) и нижнее белье (12%).

В мае доля категории Fashion в локальных и международных продажах выросла до 12,5%. Лидирующими направлениями остались женская одежда и обувь. При этом продажи нижнего белья выросли на 42%, а продажи одежды и обуви — на 24%, по сравнению с данными за март.

В начале марта среди покупательских предпочтений прослеживался тренд на базовое белье, комфортную одежду для дома и носки с забавными принтами. Мужчины отдали предпочтение удобной и теплой домашней одежде — худи, флисовым рубашкам и смешным носкам. Девушки поддержали тренд на покупку удобной, но красивой одежды для дома — они чаще всего заказывали комфортные боди, худи и спортивные штаны, дополняя их яркими аксессуарами. Отмечено, что покупатели площадки часто выбирают комплекты: например, несколько пар одного товара в разных цветах.

В мае пользователи сайта начали подготовку к лету и возвращению к активной социальной жизни. Девушки предпочли разнообразить свой домашний гардероб кроп-топами и корсетами в разных тонах красного, стильными широкими джинсами. Фокус покупательниц сместился с комфортного на более элегантное белье. Те, кто продолжал заниматься спортом на самоизоляции, стали чаще приобретать спортивные топы. Тенденция прослеживается и в мужских заказах: яркие рубашки, ремни и брюки-карго потеснили популярные в марте предметы домашнего гардероба.

Автор: Анна
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