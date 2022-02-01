В прошлом году мир постепенно восстанавливался после начала эпидемии COVID-19, а люди научились жить с вирусом бок о бок. В 2020 люди стали более активно поддерживать некоммерческие организации; этот тренд продолжился и в 2021. Платформа «Если быть точным», созданная фондом «Нужна помощь», и платежный сервис CloudPayments проводят совместный мониторинг фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций «Бенчмаркинг НКО». Партнёры проанализировали, как менялись благотворительные пожертвования людей в 2021 году. В расчётах учитывались организации, которые получили более ста пожертвований в месяц через CloudPayments.

Средний чек пожертвования и пик сборов в 2021 году

Направление Средний размер разового пожертвования в 2021 году, рублей Средний размер рекуррентного пожертвования в 2021 году, рублей Помощь социально уязвимым группам населения 1238 720 Медицина и здравоохранение 910 524 Права человека 1039 514 Экология, животные и природа 869 487

«В 2021 году средняя сумма пожертвования составила 800 рублей, причем средняя сумма разовых пожертвований достигла 1000 рублей, а рекуррентных — 600 рублей. Как и годом ранее, больше всего люди жертвуют на медицину и здравоохранение, а также на помощь социально уязвимым гражданам. Стоит подчеркнуть, что на протяжении всего 2021 года россияне жертвовали деньги на благотворительность активнее, чем в 2020 году. И если в январе 2021 года число пожертвований падало, то уже в феврале динамика стала положительной. Что неудивительно, примерно к этому времени благотворительные организации обычно возвращаются к налаженному процессу взаимодействия со сторонниками и активизируют фандрайзинговую деятельность. Хочу отметить важность рекуррентных платежей для благотворительных организаций, которые также растут год от года, именно с их помощью НКО могут планировать денежные потоки и эффективнее помогать нуждающимся». Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Кому помогают чаще всего?

В первую очередь жители России уже много лет выбирают организации, которые занимаются детьми с инвалидностью, животными, малоимущими, пожилыми и детьми-сиротами. Меньше всего пожертвований у проектов, которые помогают жертвам насилия, людям с ВИЧ/СПИД, научным исследованиям, СМИ, заключённым и ЛГБТ+.

У отдельных направлений есть и «сезонная» специфика. Например, в мае число пожертвований социально уязвимым группам выросло на 30%, что может связано с благотворительными сборами в пользу старшего поколения, приуроченными к празднованию Дня Победы. В сентябре, когда в России началась очередная волна коронавируса, число пожертвований на медицину и здравоохранение выросло на 17%. А в июле в направлении поддержки экологии, животных и природы число пожертвований выросло на 10%. Скорее всего, основной причиной стало желание людей оказать помощь в борьбе с природными катаклизмами в регионах России (наводнения, лесные пожары и пр.)

Россияне всё чаще жертвуют онлайн, а регулярная помощь набирает обороты

Аналитики фонда «Нужна помощь» в исследовании «Профессиональная благотворительность в развитии: участие населения» выяснили, что россияне, которые хотя бы один раз в 2021 году поддерживали благотворительные организации, предпочитают оставлять наличные деньги в ящиках в общественных местах (47%), отправлять смс на короткий номер (39%) и предоставлять нефинансовую помощь (например, отдавать одежду и продукты питания).

В то же время становятся всё более популярными онлайн-способы участия в благотворительности: в 2021 году 29% жертвователей хотя бы раз переводили деньги на счёт благотворительной организации через сайт или мобильное приложение, а каждый пятый опрошенный переводил наличные деньги на счёт организации через терминал, кассу банка, квитанцией или перечислял в пользу благотворительной организации кэшбек или баллы.

2021 год был отмечен трендом на рост рекуррентных платежей: в медицине и помощи социально уязвимым группам это происходило особенно быстро в осенние месяцы, в экологии — весь год. По последним данным фонда «Нужна помощь», среди тех, кто делал пожертвования хотя бы один раз за 2021 год, доля подписанных на автоматические платежи составляет 7%. Тренду способствует развитие цифровых технологий — сегодня подписаться на регулярный платеж в пользу благотворительной организации намного проще, быстрее и безопаснее, чем ещё несколько лет назад.