Как менялись потребительские предпочтения россиян в 2020 году

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали потребительский спрос в 2020 году и рассказали, как менялись предпочтения россиян. В исследовании использовались данные о переходах пользователей и их заказах с 1 января по 21 декабря 2020 года.

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, в течение года на потребительский спрос оказывают влияние различные события — праздники, смена сезонов, происходящее в мире и другое. Эксперты собрали основные «вехи» 2020-го и рассказали, как они повлияли на товарные предпочтения россиян.

Весенние праздники

По данным экспертов сервиса, потребительский спрос накануне 14 и 23 февраля и 8 марта начинает активно меняться — россияне покупают подарки и готовятся к праздникам. Так, например, в этом году 4–10 февраля по сравнению с 7–13 января на 54% вырос спрос на фигурный шоколад, на 30% — на воздушные шары. Ко Дню всех влюблённых клиенты маркетплейса начали активно заказывать и интим-товары — в основном смазки и женские стимуляторы. Более того, в феврале по сравнению с январём вырос спрос на фляги, расчёски для бороды и усов, а также сувенирные копии пистолетов, ножей и арбалетов. К 8 марта россияне начали искать электробигуди, гидромассажёры, игристые вина и икру: 26 февраля — 3 марта количество переходов на предложения таких товаров выросло примерно в 2 раза по сравнению с периодом 29 января — 4 февраля.

Коронавирус и самоизоляция

В марте с переходом на самоизоляцию резко изменился не только образ жизни россиян, но и их потребительские предпочтения. Так, многие россияне перешли на дистанционную работу — количество заказов ноутбуков в апреле—мае по сравнению с февралём—мартом выросло на 45%. Также, как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, россияне стали уделять больше внимания детскому досугу: интерес к пазлам вырос на 219%, а к раскраскам и росписям — на 192%.

Одними из первых приостановили работу фитнес-клубы, и, чтобы держать себя в форме, россияне стали заказывать в интернете спортивные товары. Спрос на товары для гимнастики вырос примерно на 230%, а на товары для фитнеса — на 134%. Более того, к концу апреля увеличился интерес россиян к диетическим продуктам — с конца марта количество заказов отрубей выросло на 210%, а комплексов для похудения — на 108%.

По мнению экспертов маркетплейса, переход на самоизоляцию спровоцировал и рост спроса на товары для животных. Россияне не только начали больше покупать онлайн, но и стали чаще заводить питомцев — особенно грызунов. Так, интерес к категории аксессуаров для грызунов вырос на 238%, а к клеткам и домикам для них — на 211%. В 2 раза вырос спрос на шлейки и ошейники для кошек. Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, это могло быть связано с желанием россиян выгуливать даже кошек, чтобы почаще выходить на улицу после введенных ограничений.

Более того, по мнению экспертов сервиса, в этом году россияне превращали свои дачи в «курорты». Так, с 21 апреля по 12 мая почти на 170% вырос спрос на бассейны, на 90% увеличился интерес к садовой мебели и к товарам из категории «Сауны и бани». По данным Яндекс.Маркета, в этом мае спрос на такие товары был примерно в 2 раза выше, чем в мае 2019 года.

1 сентября

Во время подготовки к школе традиционно растёт спрос на детские и канцелярские товары. В этом году с начала по конец августа количество заказов школьных товаров выросло на 130%, а по сравнению с августом 2019 года рост в заказах составил 114%. В среднем на сборы в школу россияне тратили на Яндекс.Маркете около 8000 рублей. В такой набор вошли: пенал, канцелярские принадлежности, тетради и дневник, рюкзак и мешок для обуви, а также товары для уроков труда. «Хитом» этого года стал рюкзак со встроенным LED-дисплеем, которым можно управлять через приложение и устанавливать на него любое изображение или текст, а самым популярным принтом стала разноцветная кошка — с её изображением россияне чаще всего выбирали мешки для обуви и пеналы.

«Чёрная пятница»

Традиционно на сезон ноябрьских распродаж россияне откладывают покупку дорогостоящей техники. Так, например, 27 ноября — в «чёрную пятницу» — россияне сделали в 7 раз больше заказов мобильных телефонов и в 6 раз больше заказов телевизоров, чем 13 ноября. Аномальный рост спроса пришёлся на умные колонки — количество заказов выросло более чем в 45 раз. Также в эту «чёрную пятницу» россияне активно интересовались не только электроникой, но и товарами для дома (бытовой химией, посудой и кухонными принадлежностями), для красоты (парфюмерией, косметикой и товарами для ухода за собой), а также детскими товарами (для мам и малышей, игрушками и играми). Один из самых крупных заказов на Яндекс.Маркете — на 245 тысяч рублей — сделал пользователь из Кемеровской области, купив микроволновую печь, два смартфона, кулер для воды и чайник.

Новый год

Электронику россияне покупают не только для себя, но и в качестве подарков к Новому году. Это категория традиционно остаётся одной из самых популярных накануне праздника. Как и во время «чёрной пятницы», умные колонки стали очень популярным вариантом — 21 декабря россияне сделали на Яндекс.Маркете почти в 10 раз больше заказов таких гаджетов, чем 7 декабря. Также традиционно к Новому году растёт спрос и на товары для дома — особенно на наборы ножей, стопок и сервизов, а в этом году особой популярностью пользуется электрический штопор для вина. Для украшения дома россияне обычно покупают искусственные ели, шарики и гирлянды. В этом году на такой набор клиенты маркетплейса в среднем тратили около 5800 рублей. В целом спрос на новогодние товары сейчас особенно высок — в середине этого декабря россияне сделали на 150% заказов больше, чем в середине декабря 2019-го. По мнению экспертов Яндекс.Маркета, из-за эпидемиологической ситуации в этом году многие будут отмечать Новый год дома, поэтому уделяют больше внимания созданию праздничной атмосферы.