Как меняются привычки и поведение пользователей рунета летом

Mail.ru Group провела исследование среди пользователей рунета и выяснила, как меняется интернет-потребление летом и возможен ли диджитал-детокс. Аналитики выяснили, что 76% пользователей рунета летом проводят время в социальных сетях, почти половина (47%) смотрит в интернете различные видео, 46% смотрят фильмы и сериалы, 46% слушает музыку.

Как выяснилось, онлайн-игры увлекают 42% респондентов. Общаются в мессенджерах 34%, 23% занимаются онлайн-покупками, только каждый пятый (19%) смотрит телевизор и заходит на сайты телеканалов, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением.

Среди тех, кто продолжает играть летом в игры, больше мужчин, чем женщин (47% против 38%). Зато женщины заинтересованы в интернет-покупках сильнее, чем мужчины: 27% против 18%. Зато среди мужчин больше тех, кто тратит на онлайн-шопинг более трех часов в день: 15% (против 7% женщин). Среди мужчин выше доля тех, кто более трех часов в день посвящает просмотру видео (39% мужчин против 30% женщин) и онлайн-играм (61% против 47%).

Люди старше 45 лет активнее играют в компьютерные игры, для которых нужен доступ в интернет, чем молодежь от 14 до 25 лет: 52% против 35%. Также аудиторию рунета старше 45 лет сильнее интересует онлайн-шопинг: 28% против 16% в возрастной группе от 14 до 25 лет. При этом доля смотрящих видео и сериалы в интернете снижается с возрастом (55% в возрастной группе 14–25 лет и 35% среди людей старше 45 лет). Эта тенденция касается и прослушивания музыки (61% в возрастной группе 14–25 лет и 32% среди людей старше 45 лет).

Треть пользователей рунета (33%) в летние месяцы пользуются интернетом на работе или учебе, столько же — в выходные дни в городе. Каждый четвертый выходит в сеть на даче и за городом (25%), каждый пятый (20%) — в поездках по России и только каждый десятый (9%) — в поездках за рубеж. При этом, 79% опрошенных сообщили, что пользуются интернетом вне зависимости от своего местонахождения.

В зарубежных поездках интернетом пользуются только 9%. В основном за границей пользователи проводят онлайн от 30 минут до двух часов: так ответили 49% среди тех, кто пользуется интернетом в поездках за границу. 12% пользователей сообщили, что, находясь за рубежом, проводят в сети меньше 30 минут.