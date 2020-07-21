Как обогнать конкурентов: инструкция для небольших интернет-магазинов

Каково быть небольшим интернет-магазином сегодня? Конкуренция большая, нужно постоянно что-то предпринимать, чтобы оставаться на плаву. Ещё и повседневных проблем полно: курьеры подводят, маркетинговый бюджет на глазах утекает как сквозь пальцы , поставщики подводят. А главное — всего этого не объяснишь клиенту, который хочет получить свой заказ здесь и сейчас.

Вы переживаете о покупателях, а мы — о вас. В этом статье мы собрали инструменты, которые помогут не только решить проблемы, но также развить бизнес и увеличить обороты. Эти и ещё сотни сервисов на все случаи жизни будут представлены 2-3 сентября на выставке ECOM Expo’20.

Недешёвый маркетинг сильно бьёт по бюджету интернет-магазина. Для бизнеса небольшого размера реклама и продвижение и вовсе могут обернуться денежной катастрофой: средства вкладываются, а выхлоп небольшой.

Насколько хорошо проработана ваша маркетинговая стратегия? Если нет, это отнимает ценное время, деньги и нервы. Один из вариантов улучшения — обратиться за комплексным маркетингом к профессионалам. Более 55 компаний из зоны «Маркетинг и продвижение» проконсультируют вас.

Второй вариант — контролировать изменения на рынке, а также поведение конкурентов. Понимание слабых и сильных сторон ваших коллег по отрасли, анализ и задействование этой информации поможет в развитии и улучшении бизнеса — узнайте о «Конкурентной разведке» от Demis Group. Также полезно на автомате мониторить цены конкурентов при помощи умных алгоритмов, а затем корректировать свои цены.

Неудобный сайт провоцирует развернуться и уйти к конкуренту. Возможно, покупателю для решения не хватило необходимой информации — вариантов доставки, окончательной суммы заказа. В этом случае нужно улучшать юзабилити сайта. Возможно, вам стоит перейти на другую CMS?

На выставке будет представлено более 40 IT-компаний — CMS, разработчиков, digital-агентств. Многие из них находятся на верхних строчках Рейтинга Рунета: Webit, AWG, Webasyst, Insales. Эти компании бесплатно проконсультируют вас по действующему дизайну и дадут конкретный план действий по улучшению сайта вашего интернет-магазина. Ещё больше — смотрите в разделе «Сайт и бэк-офис».

Нехватку лидов можно восполнить на маркетплейсах. Однако размещение на маркетплейсах — задачка на внимательность. У каждой площадки свои правила. Важно, чтобы контент, шаблоны, выгруженные фиды соответствовали им. Иначе — заниженный рейтинг и отсутствие покупателей.

Для того чтобы сам процесс размещения прошёл без накладок, а с фидами был полный порядок, обратитесь к RDV IT. Их инструмент RDV Маркет поможет оптимизировать и автоматизировать работу с разными маркетплейсами в едином окне. Больше информации — на стенде компании.

Неудобный процесс оплаты подтолкнёт покупателя бросить корзину на финальном этапе. Огромное количество полей, которые надо заполнить, длительная загрузка, переадресация с одного сайта на другой — все эти факторы отобьют желание клиента возвращаться к вам за покупкой.

Удобная и понятная форма приёма платежей, которая будет отвечать всем современным требованиям — скорости, качеству и безопасности, облегчит процесс оплаты для покупателей. Создайте и внедрите её в ваш сайт при помощи Intellectmoney.

Подробности — на выставке.