Как обойти конкурентов в интернет-торговле в 2021 году?
9-10 июня в ЦВК «Эспоцентр» пройдет крупнейшая выставка технологий для ecommerce и ритейла — ECOM Expo’21.
Всего за два дня интернет-магазины решат проблемы, тормозящие продажи. На выставке будут представлены более 300 стендов на 10 000 м2 с инструментами по направлениям:
- управление ассортиментом;
- взаимоотношения с клиентом;
- сайт и бэк-офис;
- платежи и финансы;
- маркетинг и продвижение;
- доставка и логистика
И это ещё не всё. Представители интернет-магазинов смогут посетить насыщенную бизнес-программу, состоящую из пяти потоков, прокачать свои знания и узнать о новых тенденциях в ecommerce.
Бесплатный билет можно получить здесь.