Как обойти конкурентов в интернет-торговле в 2021 году?

9-10 июня в ЦВК «Эспоцентр» пройдет крупнейшая выставка технологий для ecommerce и ритейла — ECOM Expo’21.

Всего за два дня интернет-магазины решат проблемы, тормозящие продажи. На выставке будут представлены более 300 стендов на 10 000 м2 с инструментами по направлениям:

управление ассортиментом;

взаимоотношения с клиентом;

сайт и бэк-офис;

платежи и финансы;

маркетинг и продвижение;

доставка и логистика

И это ещё не всё. Представители интернет-магазинов смогут посетить насыщенную бизнес-программу, состоящую из пяти потоков, прокачать свои знания и узнать о новых тенденциях в ecommerce.

Бесплатный билет можно получить здесь.