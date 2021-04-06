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Как обойти конкурентов в интернет-торговле в 2021 году?

9-10 июня в ЦВК «Эспоцентр» пройдет крупнейшая выставка технологий для ecommerce и ритейла — ECOM Expo’21.

Всего за два дня интернет-магазины решат проблемы, тормозящие продажи. На выставке будут представлены более 300 стендов на 10 000 м2 с инструментами по направлениям:

  • управление ассортиментом;
  • взаимоотношения с клиентом;
  • сайт и бэк-офис;
  • платежи и финансы;
  • маркетинг и продвижение;
  • доставка и логистика

И это ещё не всё. Представители интернет-магазинов смогут посетить насыщенную бизнес-программу, состоящую из пяти потоков, прокачать свои знания и узнать о новых тенденциях в ecommerce.

Бесплатный билет можно получить здесь.

Автор: Анна
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