+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Как пандемия повлияла на российский рынок безналичных платежей

Пандемия стала драйвером цифровизации, и россияне массово обратились к цифровым приложениям. Компания QIWI изучила, как изменился рынок безналичных платежей во втором квартале этого года и какие тренды доминируют на рынке. Среди важнейших выводов: оборот по виртуальным картам вырос на 44% в сравнении с докризисными показателями. Парадоксально, но на 32% вырос спрос на зрелищные мероприятия. Спрос на образовательные услуги также растет, но более медленными темпами.

Компания QIWI проанализировала безналичные и бесконтактные платежи в своей системе, чтобы понять, как режим самоизоляции повлиял на спрос россиян на цифровые платежные сервисы. По результатам анализа, пиковым стал второй квартал этого года — на него пришелся рост безналичных операций.

В пандемию россияне стали чаще пользоваться виртуальными картами. Если во втором квартале 2019 г. пользователи в среднем совершали 11 операций с использованием цифровой карты, то в этом году за аналогичный период клиент совершал уже 19 операций. Средняя сумма транзакции по виртуальным картам выросла по итогам второго квартала в сравнении с первым на 12% до 10 500 рублей (+44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Активнее всего виртуальными картами пользуются в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.

Пандемия изменила и потребительские привычки россиян. Хотя многие люди столкнулись с трудностями во время самоизоляции, они не стали экономить на онлайн-развлечениях. Например, несмотря на пандемию, вырос спрос на зрелищные мероприятия. Большинство из них были под запретом — концерты, театральные постановки и просмотр фильмов в кинотеатрах. При этом россияне покупали билеты на форумы и конференции, которые перешли в онлайн-формат, летние экскурсии, а также на перенесенные на конец года спортивные матчи и концерты. В целом оборот бесконтактных платежей вырос на 32% во втором квартале 2020 г. в сравнении с первым (и в восемь раз превысил оборот аналогичного периода прошлого года). Наибольший спрос был зафиксирован в мае в сравнении с апрелем 2020 г. (+48%), когда регионы начали смягчать ограничения, и россияне начали готовиться к летнему отдыху.

Продолжилась тенденция роста спроса на образовательные онлайн-услуги. Рост закономерен, поскольку этот период пришелся на окончание учебного года и время экзаменов. В апреле-июне оборот вырос на 12% к первому кварталу и в четыре раза превысил оборот за аналогичный период прошлого года. Средний чек при этом оставался на одном уровне все полугодие: 8388 рублей по итогам первого квартала и 8524 рублей во втором квартале.

«Нарастание темпов цифровизации — главный тренд этого года, который вызвала пандемия. Она заметно ускорила переход „в цифру“. В условиях самоизоляции россияне не всегда могли снять наличные или расплатиться ими. Большинство расчетов стали безналичными, поэтому людям пришлось привыкать к новой реальности. Безналичные операции будут и дальше расти, поскольку за время изоляции россияне уже привыкли к удобству и быстроте цифровых сервисов», — комментирует Андрей Протопопов, CEO платежного сегмента группы QIWI.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников

Яндекс.Маркет представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников

Накануне международной выставки электроники IFA 2020 эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на электронику и компьютерную технику и составили рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 27 августа 2020 года.

далее →

27 августа / Комментарии
Половина клиентов «Перекрёсток Впрок» перешла на предоплату после пандемии

Половина клиентов «Перекрёсток Впрок» перешла на предоплату после пандемии

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» проанализировал, как за время пандемии изменилось отношение клиентов к предоплате. В июле доля покупателей, оплачивающих свой заказ до получения, выросла более чем в три раза по сравнению с началом марта.

далее →

27 августа / Комментарии
Почти 8 тысяч рублей придётся отдать за сборы в школу

Почти 8 тысяч рублей придётся отдать за сборы в школу

Эксперты маркетплейса Беру проанализировали спрос на школьные товары и рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. В исследовании использовались данные о количестве заказов в категории с 1 по 24 августа 2020 года.

далее →

26 августа / Комментарии
Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Категория детских товаров выросла на 65% в период карантина

Главный тренд в категории «Детские товары» — рост спроса на товары российских продавцов и производителей, которые можно заказать на маркетплейсе AliExpress и получить в течение нескольких дней. Во втором квартале 2020 года рост продаж детской одежды, представленной российскими брендами или продавцами, составил 65% по отношению к первому кварталу 2020 года.

далее →

25 августа / Комментарии
«Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн

«Связной»: пандемия вовлекла россиян в онлайн

Компания «Связной» изучила спрос на российском рынке смартфонов в период с 1 июня по 9 августа. Жители России после смягчения ограничительных мер не утратили интереса к покупкам смартфонов в интернете несмотря на органическое снижение онлайн-продаж после снятия ограничений.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!