Как пандемия повлияла на российский рынок безналичных платежей

Пандемия стала драйвером цифровизации, и россияне массово обратились к цифровым приложениям. Компания QIWI изучила, как изменился рынок безналичных платежей во втором квартале этого года и какие тренды доминируют на рынке. Среди важнейших выводов: оборот по виртуальным картам вырос на 44% в сравнении с докризисными показателями. Парадоксально, но на 32% вырос спрос на зрелищные мероприятия. Спрос на образовательные услуги также растет, но более медленными темпами.

Компания QIWI проанализировала безналичные и бесконтактные платежи в своей системе, чтобы понять, как режим самоизоляции повлиял на спрос россиян на цифровые платежные сервисы. По результатам анализа, пиковым стал второй квартал этого года — на него пришелся рост безналичных операций.

В пандемию россияне стали чаще пользоваться виртуальными картами. Если во втором квартале 2019 г. пользователи в среднем совершали 11 операций с использованием цифровой карты, то в этом году за аналогичный период клиент совершал уже 19 операций. Средняя сумма транзакции по виртуальным картам выросла по итогам второго квартала в сравнении с первым на 12% до 10 500 рублей (+44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Активнее всего виртуальными картами пользуются в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.

Пандемия изменила и потребительские привычки россиян. Хотя многие люди столкнулись с трудностями во время самоизоляции, они не стали экономить на онлайн-развлечениях. Например, несмотря на пандемию, вырос спрос на зрелищные мероприятия. Большинство из них были под запретом — концерты, театральные постановки и просмотр фильмов в кинотеатрах. При этом россияне покупали билеты на форумы и конференции, которые перешли в онлайн-формат, летние экскурсии, а также на перенесенные на конец года спортивные матчи и концерты. В целом оборот бесконтактных платежей вырос на 32% во втором квартале 2020 г. в сравнении с первым (и в восемь раз превысил оборот аналогичного периода прошлого года). Наибольший спрос был зафиксирован в мае в сравнении с апрелем 2020 г. (+48%), когда регионы начали смягчать ограничения, и россияне начали готовиться к летнему отдыху.

Продолжилась тенденция роста спроса на образовательные онлайн-услуги. Рост закономерен, поскольку этот период пришелся на окончание учебного года и время экзаменов. В апреле-июне оборот вырос на 12% к первому кварталу и в четыре раза превысил оборот за аналогичный период прошлого года. Средний чек при этом оставался на одном уровне все полугодие: 8388 рублей по итогам первого квартала и 8524 рублей во втором квартале.