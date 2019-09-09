Как пережить высокий сезон и заработать максимум? 

Для ритейла наступление осени — старт активных продаж, пик этого сезона приходится на конец ноября и декабрь. Интернет-магазины утопают в заказах, для них это настоящее испытание на выдержку и выносливость. Одна единственная ошибка может обрушить отлаженные бизнес-процессы, а вслед за этим разгневанный клиент уйдёт к конкурентам навсегда.

В этой статье мы расскажем о горячем сезоне и о подготовке к нему. Кроме этого, о темах, затронутых в данном тексте, мы будем более подробно говорить на конференции «Электронная торговля — 2019».

Высокий сезон в России — это?

Разминкой для интернет-магазинов перед «Чёрной Пятницей» и новогодними распродажами является сезон «Скоро в школу». Например, аналитики подсчитали: за прошлый год с июля по конец августа в 1,7 раза увеличилось количество кликов в категории «Товары для школы». При этом снизилась средняя стоимость товаров, которые смотрели покупатели.

Следующая большая по нагрузке распродажа — «Чёрная Пятница» пришла в Россию из США. Популярность этой акции растёт. В прошлом году россияне потратили на покупки в интернете 15 миллиардов против 6 миллиардов рублей в 2017 году. При этом в Black Friday — 2018 приняли участие 5000 онлайн-магазинов. Важно отметить, что число малых и средних ритейлеров в этом списке увеличилось.

Российская предновогодняя лихорадка начинается в декабре: по данным Picodi 68% покупателей занимается закупкой подарков перед праздником. В 2018 году один россиянин в среднем потратил около 16,9 тысячи рублей на подготовку к Новому году.

Что происходит у них?

В США по объёму продаж сезон «Скоро в школу» занимает почётное второе место после Рождества. По данным Deloitte, в 2019 году общие траты американцев в этот период вырастут на 1,8% и составят около $27,8 миллиарда. На каждого школьника или студента при этом придётся $519. Причём доля онлайн-покупок вырастет до 29% по сравнению с 2016 годом.

«Чёрная Пятница» в Штатах открывает Рождественский сезон распродаж. В ноябре американцы покупают подарки не только ко Дню Благодарения, но и к главному празднику года. С 1 по 25 ноября 2018 года потребители потратили в Интернете около $50 миллиардов, что на 20% больше прошлого года. И это как два с половиной годовых объёмов российской ecommerce.

Какие проблемы могут возникнуть и как их решить

Во время горячего сезона каждый бизнес — от магазинчика канцтоваров для левшей до крупного ритейлера — испытывает колоссальную нагрузку. Причём с каждым годом она только увеличивается — это демонстрируют примеры выше. Единственный способ выстоять — подготовиться и предотвратить возможные проблемы заранее. Ниже мы рассмотрим основные моменты.

Анализ прошлогоднего периода. Поднимите прошлогодние отчёты и обязательно проанализируйте их. Вспомните, какие инструменты сработали хорошо, где были провалы, что вы хотели хотели добавить в следующем году.

Вам подходит секция 1.9 «Выученные уроки», на которой коллеги по отрасли разберут неудачные кейсы с подробностями, результатами, цифрами.

Недостаточно, либо слишком много товара. Ситуация «распродажа идёт, а продавать уже нечего» знакома каждому второму интернет-магазину. Вы заказали недостаточно, сами сделали мало — поставщик вам отказал, вы не успеваете. Либо вы перегнули палку и ваш склад не опустел после распродажи.

Решение: закажите товары заранее в соответствии с планом, а с поставщиками договоритесь о дополнительных поставках. Оптимизация бизнес-процессов в целом поможет сэкономить ресурсы компании не только во время распродаж. Подробнее — в секции 3.1 «Оптимизация бизнеса и бизнес-процессов».

Проблемы с сайтом. Клиент заходит на сайт, и тут начинается шоу... Сложная регистрация, отсутствие поиска, описание и фотографии в карточке отбивают желание купить, что с наличием, доставкой, оплатой — не указано, длинные формы, требующие заполнения. Прибавьте медленную загрузку сайта, а ещё возможные DDoS-атаки. Где покупатель в итоге? Покупатель уже на сайте конкурента оплачивает заказ.

Проверьте свой сайт на ошибки, которые мы указали, обязательно проведите нагрузочное и функциональное тестирование. А советы по улучшению customer experience вы узнайте на мастер-классе в секции 5.9.

Срыв сроков доставки. Склады и распределительные центры, которые не справляются с объёмом работы, неэффективно спланированные маршруты обеспечат вам убытки и недовольных клиентов.

Без продвинутых технологий в 2019 году уже не обойтись. В секции 4.8 «Автоматизация и роботизация складов: практика» ваши коллеги поделятся своими примерами эффективного внедрения новых технологий на складах и распределительных центрах.

Более того, 16 октября, в бонус-день конференции обладатели пакета «Топ-менеджер» смогут посетить на выбор крупнейший распределительный фулфилмент-центр Почты России во Внуково или выставочно-логистический центр Онлайн Трейд.ру, построенный своими силами.

Мы — команда. Очень многое в период пиковой нагрузки зависит от слаженной работы коллектива. Каждый сотрудник должен отвечать за свой участок и знать порядок действий на случай нештатных ситуаций.

Хороший, сплочённый коллектив — залог эффективной работы интернет-магазина. Но сам собой он не образуется. Вопросы формирования команды, развития компетенций сотрудников и целеполагания будем подробно обсуждать в секции 1.4 «Люди. Развитие».

Отработка негатива. Каждый клиент рассчитывает получить свой заказ ровно в срок, особенно предновогодний период. Малейший сбой в высокий сезон, и ваша телефонная линия или чат на сайт разрывается от недовольства покупателей.

Вам определенно нужно подготовить все каналы реагирования: от соцсетей до call-центров. В секции 1.11 «Сервис в торговле» вы узнаете новые подходы в выстраивании работающих систем поддержки клиентов, контроля качества, клиентского опыта.

В программе конференции вы найдёте темы, которые помогут вам максимально эффективно перенести горячий сезон. Не откладывайте подготовительный период, займитесь этим прямо сейчас. Проверьте обозначенные нами пункты и обязательно приобретите билет на «Электронную торговлю — 2019».

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