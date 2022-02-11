Как покупатели готовятся к 14 февраля: анализ цен и продаж

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, как покупатели готовятся к 14 февраля. В последнюю неделю продажи косметики увеличились в среднем по стране на 5%, в Москве — на 7%, в Санкт-Петербурге — на 1,5%.

Продажи шоколада выросли на 6%, шоколад присутствует уже в 15% корзин. Продажи конфет и подарочных сладких наборов увеличились на 5% и будут расти до конца дня 14 февраля. Наиболее популярны они в Екатеринбурге и Калининграде. Из необычных подарков растут продажи раскрасок по номерам, за неделю сразу на 14%. Спрос на подарочную упаковку вырос на 34%.

Многие продумывают заранее не только подарки, но и досуг. Пены и соль для ванн выросли на 8%, а продажи свечей — на 10%. Барышни готовятся удивить возлюбленных домашним ужином: противни и формы для выпечки демонстрируют рост на 13%, бокалы и фужеры выросли на 4%.

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По данным онлайн-сервиса, букеты цветов чаще всего заказывают с доставкой на дом в столицах — Москве и Санкт-Петербурге: это может быть связано с большим выбором цветочных магазинов в этих городах и ритмом жизни жителей городов. Средний чек букета цветов в Москве снизился на 300 рублей год к году: в 2021 году москвичи тратили на цветы 2530 рублей, в 2022 — 2241 рубль. В Санкт-Петербурге, напротив, стали тратить на цветы больше: в 2022 году — 685 рублей за небольшой букет, в 2021 — 583 рубля.

К 14 февраля СберМаркет подсчитал корзину для «классического» романтического ужина и вечера. В нее вошли ингредиенты для сырного фондю, клубника и ежевика, взбитые сливки, и конфеты. Средняя стоимость продуктового набора по ценам на февраль 2022 года составит 1879 рублей.

Сервис анализирует цены и продажи популярных подарков на основе данных продаж более 120 подключенных федеральных и региональных розничных сетей.