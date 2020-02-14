Как пользователи рунета и рекламодатели готовятся к 14 февраля

Mail.ru Group совместно с ResearchMe узнали, как пользователи рунета и рекламодатели готовятся ко Дню святого Валентина.

Молодежь покупает подарки заранее, люди старше 55 лет — в последний момент

37% пользователей рунета планируют дарить подарки на 14 февраля. Каждый пятый участник опроса уже купил подарок на День всех влюбленных во второй половине января. Мужчины оказались более предусмотрительными: среди них подарки приобрели 26%, в то время как среди женщин — 18%.

Каждый второй опрошенный будет готовиться к празднику за неделю—две, а каждый пятый решит вопрос с подарком прямо накануне. Среди пользователей старше 55 лет доля тех, кто покупает подарки в последний момент, в три раза выше, чем среди аудитории моложе 25 лет.

Каждый пятый поздравит с Днем влюбленных как минимум четверых человек

55% опрошенных планируют поздравить одного человека, 26% — двоих—троих, 19% — четверых и более. Самые любвеобильные — пользователи в возрасте 14–17 лет: 40% из них поздравят как минимум четверых человек. А среди аудитории старше 55 лет таких 31%.

Чаще всего подарки на День святого Валентина делают вторым половинкам: 46% — мужьям и женам, 36% — молодым людям и девушкам. 11% мужчин и 6% женщин готовят подарки коллегам, а друзей с Днем всех влюбленных поздравит каждый четвертый.

Неофициальных партнеров тоже не обходят стороной: 13% мужчин и 6% женщин признались, что поздравят любовниц или любовников. Самая высокая доля пользователей, которые собираются это сделать, среди аудитории в возрасте от 45 до 54 лет: 18%.

Каждый пятый мужчина потратит на подарки от 5 000 до 20 000 рублей

Каждый третий опрошенный потратит на подарки до 1 000 руб.; столько же респондентов готовы отдать от 1 000 до 3 000 руб.

Женщины планируют потратить меньше, чем мужчины — 45% сделают подарки на сумму до 1 000 руб. (25% мужчин потратят столько же). Каждый пятый мужчина выделит из бюджета от 3 000 до 5 000 руб. (13% среди женщин), столько же — от 5 000 до 20 000 руб. (8% среди женщин).

Люди собираются дарить сувениры и цветы...

В топе подарков для девушек и молодых людей цветы (25%), аксессуары (22%), косметика и парфюмерия (21%), сувениры (20%). Люди в браке сделают вторым половинкам похожие подарки: косметику и парфюмерию (26%), цветы (21%) и сувениры (19%), а также ювелирные изделия (16%).

Любовникам и любовницам также подарят цветы (30%), ювелирные изделия (21%), косметику и парфюмерию (20%). Кроме того, многие (18%) намерены дарить им белье.

Друзьям, коллегам, одноклассникам и однокурсникам на 14 февраля чаще всего (40%) выбирают сувениры. Друзьям с высокой вероятностью также подарят аксессуары (23%), а коллегам, одноклассникам и однокурсникам — цветы (17%).

...а получить хотят электронику и гаджеты

Три четверти пользователей, планирующих дарить подарки, уверены, что их тоже поздравят на День святого Валентина. 59% ожидают один подарок, 26% — два-три, а 14% — больше трех.

Самые желанные подарки на 14 февраля — электроника и гаджеты (20%), цветы (19%), косметика и парфюмерия (18%), ювелирные изделия (18%) и деньги (18%). Мужчины предпочли бы получить в подарок гаджеты (25%) и деньги (20%), а женщины — цветы (35%), ювелирные изделия (30%), косметику и парфюмерию (28%).

Перед праздником ищут скидки и купоны

Предпраздничный период — время активного поиска подарков. Пользователи начинают чаще искать о них информацию в интернете и заходить на сайты, где их можно купить. Например, на 43% увеличивается аудитория ресурсов с тематикой «Скидки, призы и купоны» и на 25% — «Подарки и сувениры».

Интерес растет и к категориям «Мебель и интерьер» (+17%), «Детские товары» (+12%) и «Домашние животные» (+12%).

Инвестиции в рекламу растут перед 14 февраля

Инвестиции рекламодателей в интернет-продвижение в праздничную неделю вырастают на 13%.

За неделю до Дня святого Валентина увеличиваются затраты на продвижение в категориях:

«Отдых и развлечения» (+33%),

«Бытовая техника и электроника» (+24%),

FMCG (+24%),

«Подарки и сувениры» (+23%),

«СМИ» (+21%),

«Авто» (+19%),

«Товары для красоты» (+16%),

«Финансы» (+14%).

Эффективные рекламные форматы

Рекламодатели используют разные форматы для продвижения предложений. Показатели эффективности зависят от категории.

По данным за четвертый квартал 2019 года, для компаний в категориях FMCG, «Финансы», «Товары для красоты», «Бытовая техника и электроника», «Медицина и здоровье» и «Телеком» самый высокий CTR показывают прероллы. На втором месте посты в соцсетях (кроме категории «Товары для красоты» — в ней второй по CTR мультиформат), на третьем — мультиформат.

В E-commerce и «Недвижимости» самый кликабельный формат — «Карусель», в категории «Отдых и развлечения» — истории в соцсетях (преролл на втором месте). При продвижении игр и категории «Все для дома» самый высокий CTR у постов в социальных сетях.

«В праздники спрос на отдельные категории товаров стремительно растет. Для рекламодателей это продуктивный период: можно получить максимальный результат в короткие сроки. Важно адаптировать кампании и тщательно работать с целевой аудиторией, которая в эти дни активно ищет в интернете выгодные предложения и варианты подарков», — комментирует Ирина Алексеева, заместитель коммерческого директора Mail.ru Group.

Исследование отражает результаты опроса 1200 пользователей рунета старше 14 лет, которые планируют дарить подарки на 14 февраля, и данные по инвестициям рекламодателей в интернет-продвижение на ресурсах Mail.ru Group в феврале 2019 года и в четвертом квартале 2019 года.