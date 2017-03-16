+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Как постаматы и ПВЗ завоёвывают лояльность

Компания Data Insight на основе основе исследования "Постаматы и пункты выдачи в электронной торговле" создала инфографику "Как постаматы и ПВЗ завоёвывают лояльность". В нее включены ключевые результаты опроса пользователей ПВЗ/постаматов. Опрос проводился онлайн по клиетской базе компании PickPoint.

Психологический комфорт получения заказа и низкая стоимость доставки. Именно по этим причинам покупатель выбирает доставку в ПВЗ и постамат. При этом обязательным фактором для выбора постаматов и ПВЗ является удобство расположения, график работы точки и наличие дополнительных опций (в том числе прием карт).

  • 45% респондентов предпочитают постамат из-за его близости к дому/работе
  • 32% предпочитают постамат из-за его удобного графика работы
  • 26% предпочитают постамат из-за отсутствия взаимодействия с людьми :)
  • 25% респондентов выбирают ПВЗ из-за его дешевизны
  • 58% респондентов предпочтут доставку в ПВЗ/постамат независимо от стоимости получения и времени на дорогу до точки
  • 44% готовы платить за доставку их заказов до ПВЗ/постамата

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 марта / Комментарии
SPAR открывает интернет-магазин продуктов

SPAR открывает интернет-магазин продуктов

Сеть продуктовых магазинов под брендом SPAR развивает направление доставки – в скором времени в Нижнем Новгороде будет открыт первый интернет-магазин с возможностью заказа продуктов.

далее →

10 марта / Комментарии
Avito начала тестирование сервиса доставки товаров

Avito начала тестирование сервиса доставки товаров

Российская интернет-площадка для размещения объявлений о товарах и услугах Avito начала тестирование доставки товаров от потребителя к потребителю. О первой состоявшейся в рамках нового сервиса доставке наушников сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта «Avito доставка» Юрий Палевич.

далее →

6 марта / Комментарии
ФАС одобрила слияние DPD и "СПСР-Экспресс"

ФАС одобрила слияние DPD и "СПСР-Экспресс"

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство GeoPost (французский оператор экспресс-доставки, акционер оператора DPD) о приобретении компании "СПСР-Экспресс" (SPSR Express), говорится в сообщении ведомства. SPSR Express и DPD планируют слияние в I квартале 2017 года. Стороны направили ходатайство об одобрении сделки в ФАС в январе.

далее →

2 марта / Комментарии
«О’КЕЙ-Авто»: новый подход к выдаче онлайн-заказов

«О’КЕЙ-Авто»: новый подход к выдаче онлайн-заказов

ГК «О’КЕЙ» первой из российских ритейлеров объявляет о запуске проекта  «О’КЕЙ-Авто» - нового формата выдачи заказов в интернет-магазине okeydostavka.ru. Он доступен для автовладельцев с 1 марта в гипермаркете «О’КЕЙ» (пр-т Большевиков, 10/1).

далее →

22 февраля / Комментарии
FM Logistic представил умную мобильную тележку для сбора заказов в интернет-магазинах

FM Logistic представил умную мобильную тележку для сбора заказов в интернет-магазинах

Международный логистический оператор FM Logistic принял участие в разработке мобильной тележки e-Shopeur, которая позволяет автоматизировать сборку заказов для интернет-магазинов. 

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!