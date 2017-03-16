Компания Data Insight на основе основе исследования "Постаматы и пункты выдачи в электронной торговле" создала инфографику "Как постаматы и ПВЗ завоёвывают лояльность". В нее включены ключевые результаты опроса пользователей ПВЗ/постаматов. Опрос проводился онлайн по клиетской базе компании PickPoint.

Психологический комфорт получения заказа и низкая стоимость доставки. Именно по этим причинам покупатель выбирает доставку в ПВЗ и постамат. При этом обязательным фактором для выбора постаматов и ПВЗ является удобство расположения, график работы точки и наличие дополнительных опций (в том числе прием карт).