Как постаматы и ПВЗ завоёвывают лояльность
Компания Data Insight на основе основе исследования "Постаматы и пункты выдачи в электронной торговле" создала инфографику "Как постаматы и ПВЗ завоёвывают лояльность". В нее включены ключевые результаты опроса пользователей ПВЗ/постаматов. Опрос проводился онлайн по клиетской базе компании PickPoint.
Психологический комфорт получения заказа и низкая стоимость доставки. Именно по этим причинам покупатель выбирает доставку в ПВЗ и постамат. При этом обязательным фактором для выбора постаматов и ПВЗ является удобство расположения, график работы точки и наличие дополнительных опций (в том числе прием карт).
- 45% респондентов предпочитают постамат из-за его близости к дому/работе
- 32% предпочитают постамат из-за его удобного графика работы
- 26% предпочитают постамат из-за отсутствия взаимодействия с людьми :)
- 25% респондентов выбирают ПВЗ из-за его дешевизны
- 58% респондентов предпочтут доставку в ПВЗ/постамат независимо от стоимости получения и времени на дорогу до точки
- 44% готовы платить за доставку их заказов до ПВЗ/постамата