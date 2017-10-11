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Как правильно покупать в интернете: 5 секретов от онлайн-ритейлеров

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Mambo24
Mambo24
Маркетплейсы

То, что покупки онлайн помогут сэкономить, давно известно. И сегодня большая часть населения России активно пользуется интернет-магазинами для приобретения одежды, косметики и парфюмерии, бытовой техники, товаров для детей и другого. Но сколько на самом деле стоят товары в интернете и где искать самые дешевые из них?

Ответами на эти вопросы готов поделиться основатель онлайн-мегамолла Mambo24 Эмин Гараев.

Итак, что же скрывали ритейлеры все эти годы?

  1. Покупайте товары по акциям. Мой совет: приобретайте акционные товары либо делайте покупки в определенные дни. К примеру, на сайте Mambo24 каждую пятницу все зарегистрированные пользователи получают 1000 рублей и могут оплатить ими 30% стоимости товара. Это условие распространяется и на авиабилеты, купоны, заказ еды.
  2. Ищите ресурсы с выгодной бонусной системой. Сегодня многие интернет-площадки предлагают различные бонусы за покупки. Но настолько ли они выгодны, как кажется на первый взгляд? Чаще всего в виде бонусных баллов или подарков предлагается залежавшийся товар. Учитывая этот факт, мы разработали собственную систему бонусов. За каждый приобретенный товар покупателю начисляются мамбокоины, которые постоянно суммируются и могут быть потрачены на оплату товаров и услуг.
  3. Пользуйтесь реферальными программами. Реферальная программа Mambo24 позволяет получать реальные деньги за регистрацию друзей и процент от их покупок.
  4. Деньги за лайки! К примеру, за лайки, комментарии и перепосты мы начисляем нашим клиентам мамбокоины, которыми потом можно расплачиваться на сайте. Все просто: 10 мамбокоинов — 1 рубль.
  5. Регистрируйтесь и получайте деньги. Мы начисляем каждому вновь зарегистрировавшемуся пользователю 300 рублей на покупки, которые зачисляются в виде мамбокоинов. Эти же начисленные монеты можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Как видите, экономить на интернет-покупках можно. Главное — найти подходящие ресурсы и условия.

Компании и сервисы: Mambo24
Автор: Анна
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