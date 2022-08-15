Как продвигать бренды в новой реальности? Расскажут X5, Яндекс, Альфа-банк — и другие лидеры российского рынка
15 сентября 2022 года в Москве состоится ежегодная конференция «Полезный маркетинг». Своим опытом трансформации маркетинга и преодоления кризиса поделятся топ-менеджеры СБЕР ЕАПТЕКИ, Яндекс Лавки, Альфа-банка и других крупных игроков отечественного рынка.
В программе конференции:
- «Как Divan.ru удается расти на 60% в год» — CEO Divan.ru Антон Макаров.
- «Как создать идеальный дашборд под задачи бизнеса» — CMO Flowwow Олег Егоров.
- «Как ML-рекомендации повысили продажи в 2 раза» — руководитель управления диджитал-продаж Burger King Артур Рощенко.
- «Как запустить D2C: концепция, гипотезы и ресурсы» — директор по диджитал-маркетингу Natura Siberica Дмитрий Шляхов.
Также среди спикеров:
- Head of IT & operations Дмитрий Лазарев;
- Детский мир. Head of digital marketing Константин Бровка;
- ru Перекрёсток. Директор по операционному маркетингу Денис Марфутин;
- ЕАПТЕКА. Head of CRM&Loyalty Марина Меньшова;
- Яндекс Лавка. Head of CRM&LOY Арсений Уланов;
- 2ГИС. CMO Артем Кудзев;
- Самокат. Head of retention & analytics Виктор Комаров;
- Hobby World. Директор по интернет-проектам Дмитрий Никитин;
- Банки.ру. CMO Юлия Майорова;
- Альфа Банк. Руководитель направления развития интернет продаж Никита Карагин.
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Конференцию проводит Mindbox — облачная платформа для автоматизации маркетинга. Сервис позволяет настраивать программы лояльности, рассылки и персонализацию сайтов.