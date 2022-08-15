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Как продвигать бренды в новой реальности? Расскажут X5, Яндекс, Альфа-банк — и другие лидеры российского рынка

15 сентября 2022 года в Москве состоится ежегодная конференция «Полезный маркетинг». Своим опытом трансформации маркетинга и преодоления кризиса поделятся топ-менеджеры СБЕР ЕАПТЕКИ, Яндекс Лавки, Альфа-банка и других крупных игроков отечественного рынка.

Конференция «Полезный маркетинг»

В программе конференции:

  • «Как Divan.ru удается расти на 60% в год» — CEO Divan.ru Антон Макаров.
  • «Как создать идеальный дашборд под задачи бизнеса» — CMO Flowwow Олег Егоров.
  • «Как ML-рекомендации повысили продажи в 2 раза» — руководитель управления диджитал-продаж Burger King Артур Рощенко.
  • «Как запустить D2C: концепция, гипотезы и ресурсы» — директор по диджитал-маркетингу Natura Siberica Дмитрий Шляхов.

Также среди спикеров:

  • Head of IT & operations Дмитрий Лазарев;
  • Детский мир. Head of digital marketing Константин Бровка;
  • ru Перекрёсток. Директор по операционному маркетингу Денис Марфутин;
  • ЕАПТЕКА. Head of CRM&Loyalty Марина Меньшова;
  • Яндекс Лавка. Head of CRM&LOY Арсений Уланов;
  • 2ГИС. CMO Артем Кудзев;
  • Самокат. Head of retention & analytics Виктор Комаров;
  • Hobby World. Директор по интернет-проектам Дмитрий Никитин;
  • Банки.ру. CMO Юлия Майорова;
  • Альфа Банк. Руководитель направления развития интернет продаж Никита Карагин.

Для читателей Shopolog — скидка 25% на билет по промокоду SHOPOLOGFRIEND.

Конференцию проводит Mindbox — облачная платформа для автоматизации маркетинга. Сервис позволяет настраивать программы лояльности, рассылки и персонализацию сайтов.
Автор: Катрин Волкова
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