Как продвигать бренды в новой реальности? Расскажут X5, Яндекс, Альфа-банк — и другие лидеры российского рынка

В России анонсирована новая социальная сеть «Россграм», которую называют аналогом заблокированной в нашей стране соцсети Instagram. Автором «Россграма» стал предприниматель Александр Зобов, который утверждает, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.