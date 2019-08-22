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Сеть товаров для домашних животных «Четыре Лапы» открывает 250-й магазин

Крупнейшая в России розничная сеть зоомагазинов «Четыре лапы» объявила об открытии 250-го магазина. Юбилейным стал магазин площадью более 200 квадратных метров, расположенный в Москве по адресу Митинская, 53. Всего до конца августа компания планирует открыть еще три новых магазина сети — в Троицке, Балашихе и на северо-западе Москвы.

Новый магазин полностью соответствует современной концепции «Четыре Лапы», в которой уже работает свыше 80% магазинов сети. Ассортимент магазина состоит из 25 000 наименований товаров и работает по омниканальной модели, поддерживая покупателей в их желании быстрой и удобной покупки.

«На сегодняшний день активный рост сети поддерживает растущий спрос покупателей и темпы развития рынка. Мы планируем и дальше открывать всё больше магазинов, чтобы жители каждого района, населенного пункта, города могли по достоинству оценить уровень сервиса и качества продукции, которые предлагает «Четыре Лапы». По словам исполнительного директора компании Виктора Захарова, открытие магазина в Троицке состоится 23 августа. Еще две торговые точки — в Балашихе (Рождественская, 3) и в Москве, на Митинской улице,53, — откроют свои двери неделей позже.

Всех гостей юбилейного магазина 31 августа ждет праздничное шоу. Конкурсы и мастер-классы, дегустация новинок, показ новой коллекции одежды для питомцев и парад собак — с 11.00 и до 17.00 работает активная программа, диджей, призы и подарки. Специальный гость — популярный блогер, ведущий MTV Леня Васин и его супер-мопс @pug_leonid.

В августе посетители всех новых магазинов смогут принять участие в ежегодной благотворительной акции «Добролап», которую сеть «Четыре лапы» проводит уже в пятый раз. С начала старта акции «Добролап» к движению присоединились более 70 организаций-партнеров, 200 000 участников и 10 000 волонтеров. В 30-ти городах России для приютов и фондов передано более 40 000 килограмм сухого корма для кошек и собак, 306 453 штук консервов и паучей, 10 611 упаковок ветеринарных препаратов, 5623 игрушек, более 3000 аксессуаров, амуниции, одежды, домиков, лежаков, когтеточек, а также наполнители — 2299 кг и более 1500 лотков и упаковок с пеленками.

Автор: Анна
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