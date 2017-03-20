Как развался украинский e-commerce в 2016 году

Украинский сервис Zakupka.com подготовил инфографику о развитии украинского e-commerce.

Интернет-торговля с каждым годом развивается все активнее. И хотя Украина находится далеко позади, если сравнивать по показателям e-commerce в развитых странах, она активно наращивает темп, следуя тем же путем. Часть предпринимателей Украины уже имеют некий опыт в онлайн-продажах, но, как показывает мировая практика, потенциал e-commerce в Украине гораздо выше. Поэтому крайне важно не упустить растущий спрос и расширить свои продажи онлайн.

Из-за все более доступного мобильного интернета украинцы начинают все активнее делать покупки, используя свои гаджеты, поэтому крайне важным является наличие мобильной или адаптивной версии сайта.

Аналитики не предвидят сильных потрясений в следующем году для украинского e-commerce и прогнозируют сохранение тенденции прошлого года с ростом популярности товаров украинского производства.