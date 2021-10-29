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Как россияне относятся к Хэллоуину и сколько на него тратят

Большинство россиян (82%) так или иначе празднуют Хэллоуин, считая его отличным поводом повеселиться с друзьями, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. респондентов по всей стране. На тыквы, вечеринки и тематические костюмы для праздника большинство респондентов готовы потратить 3-5 тыс. рублей.

Две трети россиян (65%) утверждают, что хорошо относятся к Хэллоуину и празднуют его хотя бы изредка, когда есть такая возможность. Еще 17% опрошенных устраивают вечеринки или совместные просмотры фильмов ужасов в соответствующем антураже в честь праздника каждый год. Каждый десятый опрошенный никак не отмечает Хэллоуин, но и ничего не имеет против него. 5% россиян считают, что «это не наш праздник». Больше всего любителей Хэллоуина проживает сейчас в Воронеже — 25% опрошенных горожан сказали, что прекрасно относятся к кануну Дня всех святых и всегда его празднуют. Согласны с воронежцами в этом вопросе нижегородцы (24%), самарцы (22%), омичи (22%) и петербуржцы (17%).

Россияне знают много способов интересно провести 31 октября. Самый распространенный из них — устроить вечер ужасов с соответствующими фильмами, музыкой и антуражем. Так поступают 37% респондентов, привлеченных, вероятно, доступностью такого досуга. Также опрошенные любят:

  • Праздновать Хэллоуин в офисе — 19%
  • Украшать дом тыквами, свечами и прочими атрибутами праздника — 18%
  • Ходить на тематические вечеринки — 17%
  • Самостоятельно устраивать вечеринки в честь Хэллоуина — 16%
  • Ходить на страшные квесты — 15%.

Готовясь к вечеринкам в честь Дня всех святых, россияне предпочитают наряжаться в костюмы киногероев (30%), мистических персонажей (24%) и традиционных хэллоуинских монстров (15%). Каждый пятый также покупает различные аксессуары вроде шляп и волшебных палочек и запасается свечами. Многие подходят к делу очень серьезно:

  • Каждый шестой респондент покупает специальный грим или более яркую чем обычно косметику или мастерит костюм своими руками. Особенно это популярно в Челябинске (23%), Казани (22%) и Новосибирске (21%)
  • Каждый седьмой организовывает праздничную вечеринку. Так поступает почти половина москвичей (49%), и по 20% екатеринбуржцев, казанцев и нижегородцев
  • Каждый восьмой покупает или шьет на заказ костюм или покупает тематические украшения для дома. В Челябинске костюмы мастерят 30% опрошенных, в Новосибирске — 25%, в Екатеринбурге — 24%
  • Каждый девятый покупает или выращивает к празднику тыкву. Особенно этот символ Хэллоуина популярен у петербуржцев (18%), екатеринбуржцев (15%) и новосибирцев (14%).

Более половины россиян (51%) приобретают все необходимое для Хэллоуина на маркетплейсах. Этот способ покупок уже более чем вдвое обогнал традиционные походы в супермаркеты, куда перед праздником направляется только 21% респондентов. Накануне Хэллоуина маркетплейсы фиксируют увеличение спроса на различные атрибуты праздника. Так, на Ozon в октябре продажи карнавальных аксессуаров (волшебных палочек и шляп, вампирских клыков и т.д.) выросли в 2,4 раза по сравнению с сентябрем, спрос на аквагрим и временные тату стал почти вдвое больше. Продажи свечей для украшения дома увеличились на 32%. В топ самых продаваемых на маркетплейсе товаров в октябре попали детский костюм на Хэллоуин (накидка и колпак), карнавальный плащ Граф Дракула и мантия Гарри Поттера.

На отмечание праздника и подготовку к нему треть россиян в среднем по стране (36%) тратят 3-5 тыс. рублей. 28% готовы заплатить за атмосферу мистики и ужасов не более 1-3 тыс. рублей. Траты более 5 тыс. рублей считают приемлемыми 16% респондентов, причем около 1% из них говорят, что Хэллоуин обходится им более чем в 20 тыс. рублей.

Россияне, готовые тратить на празднование кануна Дня всех святых, более 5 тыс. рублей, проживают в основном в Нижнем Новгороде (22%), Челябинске (21%), Новосибирске (20%), Казани (20%), Ростове-на-Дону (20%), Воронеже (17%) и Екатеринбурге (16%).

Автор: Анна
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