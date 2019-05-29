Как россияне платят бесконтактно за товары и услуги

Российские пользователи стали заметно чаще оплачивать покупки бесконтактно: за последний год количество платежей смартфонами выросло почти в 3 раза. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее. Всего Яндекс.Деньги выпустили 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт.

Бесконтактные системы

За последний год платежей через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег стало больше в 2,5 раза. При этом оборот увеличился в 3,1 раза. Пользователи Яндекс.Денег могут также платить смартфоном бесконтактно через собственное приложение сервиса: за год число таких платежей выросло в 2,9 раза, оборот — в 2,5 раза.

Смартфоны против «пластика»

В сегменте бесконтактных платежей телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, в общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля платежей смартфонами выросла с 29% до 39%, на оборот приходится 48% — за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Карты виртуальные и пластиковые

Еще год назад на виртуальные карты приходилось 20% оборота бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги, сейчас — 35%. Доля оборота таких платежей пластиковыми картами сократилась соответственно с 80% до 65%.

Сколько тратят и на что

Большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (91%) — на суммы до 1000 рублей. Доля платежей от 1000 до 5000 рублей уменьшилась с 9% до 8%. На суммы от 5000 рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей.

Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги — за продукты и алкоголь (средний чек — 383 рубля), за заказы в кафе (306 рублей), за транспорт (201 рубль). Далее идут медицинские услуги (435 рублей), покупки на заправках (857 рублей), междугородний и городской транспорт (127 и 39 рублей соответственно), коммунальные услуги (1799 рублей), профессиональные услуги (1689 рублей), домашний интернет (722 рубля), развлечения (403 рубля), электроника и бытовая техника (2875 рублей), кино, музыка и другой цифровой контент (441 рубль), аренда транспорта (266 рублей).

Некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на гораздо более крупные суммы. Так, за последний год самый большой чек при платеже картой Яндекс.Денег был в московском магазине Cartier на Петровке — 232 тыс. рублей. На втором месте — покупка в магазине «Лучшая мебель» на сумму 211 тыс. рублей.

Где чаще платят

Чаще всего картами Яндекс.Денег пользователи по-прежнему рассчитываются бесконтактно в гипермаркетах «О’КЕЙ». Второе и третье места по числу таких платежей за последний год достались магазинам «Красное&Белое» и «Лента», годом ранее их занимали DNS и «Пятерочка» соответственно. На четвертой позиции сейчас находится WildBerries, на пятой — Дикси, на шестой — Пятерочка, на седьмой — Перекресток.