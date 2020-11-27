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Как россияне совершают спонтанные покупки. Исследование потребительского поведения

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и компания ResearchMe провели совместное исследование потребительского поведения — изучили, как часто россияне совершают импульсивные покупки и что чаще всего берут вне заранее составленного списка нужных вещей.

Продукты и одежда

Россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану. Перед походом в магазин 85% опрошенных пишут список нужных вещей, но только 5% не выходят за его рамки.

Чаще всего причиной импульсивных покупок становятся продукты питания по акции: так ответил 61% опрошенных. 57% респондентов выбирают в качестве спонтанной траты покупку носков или нижнего белья. На третьем месте — покупка одежды: внезапно приобрести новый предмет гардероба может позволить себе каждый третий россиян (30%). При этом только 6% респондентов готовы незапланированно купить верхнюю одежду, если им очень понравилась вещь.

Женщины больше мужчин склонны к спонтанным тратам — 72% против 28% соответственно. 8% респондентов признались, что почти при каждом походе в супермаркет импульсивно покупают товары у кассы. Молодые люди 18-24 лет обычно делают выбор в сторону снеков и сладостей. При этом 40% опрошенных россиян сообщили, что в этом году стараются отказываться от лишних покупок и трат.

Чем старше покупатели, тем чаще они берут товары по акции и со скидками. Молодые люди готовы купить товар вне списка в двух случаях: привлекательная упаковка или внезапное желание его попробовать (67%). 14% опрошенных признались, что купили товар из-за просьбы детей или привлекательной рекламы.

Импульсивные покупки и эмоции

Импульсивные покупки чаще совершают в офлайн-магазинах — так ответили 60% россиян. 29% могут одинаково готовы к спонтанным покупкам как в офлайне, так и в онлайне. Только 11% считают, что в онлайн-магазине труднее удержаться от лишних трат.

Более половины опрошенных не жалеют о спонтанной покупке и чувствуют только радость, причем женщины заметно эмоциональнее мужчин (60% против 40%). 18% испытывают радость, а затем сожаление. Четверть россиян не испытывает особых эмоций от покупки — для них это в порядке вещей. Такая реакция больше свойственна мужчинам: 35% против 17% женщин.

Средняя сумма спонтанных покупок и отношение к Черной пятнице

67% россиян готовы потратить на импульсивную покупку до 1 000 рублей, четверть — от 1 000 до 3 000, 6% — свыше 3 000 рублей. Для половины опрошенных это менее 10% от общей стоимости корзины.

Половина респондентов собирается купить что-то в Черную пятницу. При этом 20% готовы потратить на распродаже до 2 000 рублей, 19% — от 2 до 5 тысяч, а 10% запланировали более крупные покупки от 5 000 рублей.

«В 2020 году потребительское поведение сильно изменилось. Несмотря на сложность построения тенденций, мы уже видим, что покупатели стараются экономить больше прежнего, но при этом не хотят упускать выгоду: они готовы купить товар со скидкой „про запас“, даже если не планировали брать именно эту вещь, — комментирует пресс-служба СберМаркета. — В онлайне сложнее взять лишний товар и чаще можно найти дополнительные скидки: промокоды друзей или „тайные“ предложения. Несмотря на это, дистанция не мешает молодым людям делать импульсивные покупки в сети —— 10% опрошенных отметили, что чаще тратят лишнее именно там».

Автор: Анна
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