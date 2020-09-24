Как российские интернет-пользователи взаимодействуют с блогерским контентом

Почти половина (46%) российских интернет-пользователей знакомы с блогерским контентом: читают блоги, смотрят видеозаписи. Три года назад доля таких респондентов была заметно меньше — 34%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Вполне естественно, что молодая аудитория потребляет больше подобного контента: он «очень актуален» для 63% 18—24-летних пользователей и для 50% аудитории в возрасте 25–44. В группе 60+ популярность блогеров гораздо ниже — там доля респондентов, которые внимательно следят на инфлюэнсерами, составляет 30%.

За три года ведение блога стало рассматриваться как однозначно коммерческий проект: если в 2017-м 48% всех опрошенных говорили, что люди заводят блоги ради заработка, а 28% считали, что теми движет желание общаться с другими пользователями, то сейчас заработок упоминают 64% респондентов, а коммуникацию — всего 16%.

Если рассматривать возрастные группы, то коммерческая версия чаще упоминается 25—34-летними (75%), тогда как, например, треть 18—24-летних связывает ведение блога с творческим самовыражением.

Примечательно, что честность блогеров вызывает большие сомнения: только 27% согласны с тем, что инфлюенсеры заботятся о репутации, тогда как 63% склонны к противоположному мнению. Кроме того, 77% опрошенных отмечают любовь блогеров к «хайпу» — поскольку скандалы и яркие расследования повышают их популярность, 66% признают их способность находить новые, креативные способы подачи информации, а 58% подозревают блогеров в искусственной накрутке аудитории.

Среди тех, кто читает или смотрит блоги, 23% покупали товар или пользовались услугой по совету инфлюенсера (то есть всего 9% от общего числа интернет-пользователей). Из этих 9% большинство последовали советам YouTube-блогера (61%) и Instagram-инфлюенсера (42%). У остальных площадок рекомендательный «вес» пока не велик: 14% у «ВКонтакте», 8% у Telegram, 4% у Facebook, 2% у «Одноклассников» и «Живого журнала», 1% у TikTok.

При этом более трети (35%) опрошенных считают блогерство профессией будущего, которая будет все больше востребована, однако среди молодежи (18–24) в перспективах направления уверены 50%. И только 14% респондентов хотели бы, чтобы их дети или внуки стали блогерами, поскольку находят инфлюенсеров несерьезными людьми и тунеядцами.