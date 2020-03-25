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Как ситуация с вирусом влияет на доходы онлайн-бизнеса в России

За прошедшую неделю заметно вырос спрос пользователей не только на продукты питания и развлекательный контент, но и на страховые услуги. С начала месяца оборот платежей на сайтах страховщиков каждую неделю увеличивался примерно на 23%. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи пользователей через сервис с 1 по 22 марта 2020 года. Сегодня с Яндекс.Кассой работают больше 120 тыс. онлайн-площадок.

Еда

За неделю с 16 по 22 марта, когда часть россиян перешла на удаленный режим работы и обучения, оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях продуктовых магазинов увеличился на 21% по сравнению с предыдущей неделей. Средний чек вырос на 10% — до 2437 рублей. А вот в ресторанах и кафе этот показатель, наоборот, уменьшился на 8% — до 1440 рублей. Это может быть связано со всеобщим ростом спроса на готовую еду и увеличением числа небольших онлайн-заказов.

Развлечения

Заметно упал оборот онлайн-площадок, которые продают билеты на концерты, в кино, театры и музеи. С 16 по 22 марта этот показатель снизился на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Средний чек за билеты упал на 33% — до 971 рубля.

Зато за этот же период на 9% выросло количество покупок на игровых онлайн-сервисах и на 8% — на площадках, которые продают развлекательный контент. А вот средние чеки почти не изменились и составили 353 и 1483 рубля соответственно.

Здоровье

Вырос интерес пользователей к медицинским услугам. Так, с 16 по 22 марта платежей на сайтах клиник и других медицинских учреждений стало больше на 10%, но оборот увеличился только на 5%: люди стали обращаться чаще, но за менее дорогими услугами. Примерно на четверть вырос оборот платежей на онлайн-площадках, которые продают товары для здоровья, витамины и БАДы. Средний чек за такие товары стал больше на 16% и составил 4081 рубль.

С 1 по 22 марта оборот платежей на сайтах со страховыми услугами увеличивался на четверть с лишним от недели к неделе. Число платежей росло примерно на 29% из недели в неделю.

«В новых условиях вместе с ростом оборота на сайтах с такими востребованными товарами и услугами, как еда и развлекательный контент, позитивные тенденции есть и в других сферах. Например, с 16 по 22 марта по сравнению с неделей до этого в магазинах строительных товаров и оборудования оборот увеличился на 12%, а число онлайн-заказов — на 9%. В магазинах товаров для детей эти показатели выросли еще сильнее — на 20% и 18% соответственно», — говорит Анастасия Фаткулина, аналитик Яндекс.Кассы.

Автор: Анна
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