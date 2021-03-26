Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний
23 марта Андрей Постников, генеральный директор компании «Ориентир», в рамках своего выступления на XVIII ежегодной конференции Ведомости «Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов» рассказал о том, как современные решения по организации складской логистики помогают ритейлерам сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса.
«В современных условиях жесткой конкуренции и снижения потребительской активности ритейлеры ищут новые способы сокращения операционных издержек и повышения эффективности, предъявляя новые требования к форматам и „начинке“ складских объектов. На первый план выходит транспортная доступность складов, которая напрямую влияет на скорость доставки и качество клиентского сервиса. Среди других важных требований — организация бесперебойной работы склада, повышение эффективности задействованных площадей, а также обеспечение соответствующих условий хранения и температурных режимов для ритейлеров продуктового сегмента», — отметил Андрей Постников.
По его словам, потребность on-line игроков рынка ритейла в наращивании складской инфраструктуры формируют запрос на качественно новые форматы складов, образуя новый тренд на фулфилмент-центры и автоматизацию внутренних процессов, которые позволяют увеличивать скорость обработки заказов, снизить влияние человеческого фактора, а также оптимизировать расходы на персонал. На сегмент e-com, для которого строятся объекты данного типа, пришлось более 50% сделок компании Ориентир в 2020 году. Традиционные ритейлеры также инвестируют в модернизацию действующих распределительных центров или предпочитают строительство новых объектов под заказ.
«Внедрение цифровых решений позволяет отойти от классической складской схемы, когда огромное количество людей постоянно перемещается между зонами погрузки-разгрузки, хранения и комплектации заказов. С внедрением конвейерных решений, которые транспортируют товары, а также шаттловых решений, которые позволяют снимать коробки и паллеты и подвозить их сотруднику на рабочей станции, многократно возрастает эффективность и производительность персонала. Автоматизация позволяет сократить долю этих „холостых“ перемещений до 20-30%, в ряде случаев до 10%. При этом окупаемость решений автоматизации составляет в среднем 5-7 лет», — прокомментировал тренд на автоматизацию генеральный директор компании Ориентир.