Как современные решения складской инфраструктуры помогают повышать эффективность бизнеса ритейл-компаний

23 марта Андрей Постников, генеральный директор компании «Ориентир», в рамках своего выступления на XVIII ежегодной конференции Ведомости «Ритейл в России: время дискаунтеров и маркетплейсов» рассказал о том, как современные решения по организации складской логистики помогают ритейлерам сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса.

«В современных условиях жесткой конкуренции и снижения потребительской активности ритейлеры ищут новые способы сокращения операционных издержек и повышения эффективности, предъявляя новые требования к форматам и „начинке“ складских объектов. На первый план выходит транспортная доступность складов, которая напрямую влияет на скорость доставки и качество клиентского сервиса. Среди других важных требований — организация бесперебойной работы склада, повышение эффективности задействованных площадей, а также обеспечение соответствующих условий хранения и температурных режимов для ритейлеров продуктового сегмента», — отметил Андрей Постников.

По его словам, потребность on-line игроков рынка ритейла в наращивании складской инфраструктуры формируют запрос на качественно новые форматы складов, образуя новый тренд на фулфилмент-центры и автоматизацию внутренних процессов, которые позволяют увеличивать скорость обработки заказов, снизить влияние человеческого фактора, а также оптимизировать расходы на персонал. На сегмент e-com, для которого строятся объекты данного типа, пришлось более 50% сделок компании Ориентир в 2020 году. Традиционные ритейлеры также инвестируют в модернизацию действующих распределительных центров или предпочитают строительство новых объектов под заказ.