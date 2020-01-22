Как «Связной» доставлял в 2019 году

Ритейлер «Связной» подвёл итоги курьерской доставки в 2019 году. Внушительные цифры наблюдаются по основным показателям: более 700 млн товаров отправились к своим покупателям и более 8,2 млрд рублей покупатели заплатили курьерам или банковской картой при заказе. И это результаты без учёта тех заказов, которые были получены с помощью услуги «самовывоз из магазина». При том, что у «Связного» почти 5 тысяч магазинов в оффлайне.

Средний чек всех заказов с доставкой составил 11 700 рублей, а самым популярным товаром ожидаемо стал смартфон — общая сумма почти 5 млрд рублей. Следом идут умные часы и браслеты на сумму 725 млн рублей. Также в топ заказов курьером вошли аксессуары, наушники, крупная и мелкая бытовая техника.

Выяснился даже самый дорогой заказ — его обладатель получил с доставкой шесть смартфонов iPhone 11 Pro Max 512GB на сумму почти 800 тысяч рублей и был оформлен в городе Москва. Если говорить о конкретных товарах, то чаще всего клиенты «Связного» заказывали в 2019 году наушники Apple Air Pods — 40 тысяч комплектов, а потратили больше всего на iPhone XR 64Gb — таких смартфонов купили на сумму 1,2 млрд рублей.

Во время предновогоднего ажиотажа покупатели выбрали лидеров среди товаров «под ёлку» — ими стали наушники Apple Air Pods первого поколения, умная колонка «Яндекс Станция Мини» и две модели смартфонов Samsung Galaxy: A505 64GB и А50 64GB.

Чтобы получить доставку в любом регионе страны, достаточно сделать заказ на сайте svyaznoy.ru или оформить заявку в любом магазине «Связного». На сайте всегда можно посмотреть ассортимент, доступный в каждом городе. Ещё один способ быстро и удобно купить в «Связном»: забронировать на сайте товар в ближайшем магазине и забрать его в течение 15 минут.