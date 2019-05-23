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Как влияет возраст детей на частоту покупок товаров родителями

Сеть супермаркетов «Дочки-Сыночки» выяснила у своих клиентов, как часто они совершают покупки в детских магазинах.

В ходе очередного опроса клиентских предпочтений эксперты компании выяснили, что наиболее популярной частотой покупок детских товаров для большинства родителей является — один раз в 2 недели, так ответили более 28% респондентов. Второй по популярности (25%) является периодичность — единожды в месяц. Один раз в неделю или чаще, покупают детские товары 21% опрошенных. Примерно 15 % клиентов посещают детские магазины один раз в 2-3 месяца. Прожить полгода без «детского шопинга» могут всего 7% родителей.

Самыми активными клиентами, предпочитающими регулярный и частый шопинг, являются родители с детьми от 1 до 2 лет. Почти две трети клиентов совершают покупки в детских магазинах один раз в две недели или чаще — 30% не реже одного раза в неделю, и 34% с периодичность один раз в 2-3 недели. С ростом ребенка, постепенно снижается частота покупок. Так, среди родителей детей от 8 до 12 лет, детские магазины с периодичностью один раз в неделю посещают только 16%, а раз в 2-3 недели 24%, остальные 58% бывают в них не чаще, чем один раз в месяц.

«Возраст ребенка во многом определяет частоту покупок. В связи с тем, что по мере взросления ребенка, постепенно отпадает необходимость приобретать в специализированных детских магазинах подгузники и детское питание, сокращается количество необходимых ребенку крупногабаритных товаров — кроваток, колясок, гамаков, качелей, коконов, ходунков. С растущей самостоятельностью ребенка меняется состав самих покупок. Основной акцент переносится на категории „Одежды“, „Обуви“ и „Игрушек“, потребность в которых не столь регулярна, как в случае со средствами гигиены и питанием. Помимо того, взрослея, ребенок переходит на родительский рацион питания, а при выборе одежды ориентируется на подростковые модные тренды. Надобность покупок в детских магазинах постепенно сокращается, плавно перетекая из магазинов Babystories в Fast fashion сети. Однако, это не говорит о том, что сегмент товаров для тинейджеров не интересен для детского ритейла. Родители детей разных возрастов, например, стремятся покупать и „малышковые“, и подростковые вещи в одном месте», — сообщил директор по маркетингу компании «Дочки-Сыночки» Алексей Кудрявцев.

Автор: Анна
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