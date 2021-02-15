Как влюбленные в России и Европе предпочитают отмечать День святого Валентина

Согласно данным ежегодного рейтинга Mastercard Love Index, за последние 10 лет расходы на подарки любимым ко Дню святого Валентина выросли в Европе на 180%. В России увеличение оказалось еще более существенным — более чем на 300%. В 2021 году большинство влюбленных пар придерживаются принципа «дом там, где сердце», проводят этот день и тратят деньги не так, как обычно.

Как показало исследование, выросли все виды расходов к этому празднику. Так, на подарки и развлечения за последние 10 лет стали тратить в семь раз больше. При этом европейцы увеличили на 270% траты на цветы, а россияне — на 2 200%, это в 8 раз больше, чем в других странах. Примечательно, что в прошлом году именно влюблённые из России оказались на первом месте по покупкам цветов, опередив в этом шведов и британцев.

Расходы на ювелирные изделия также увеличивались год от года, с 2011 года они выросли в Европе на 120%. В прошлом году больше всего на такие подарки потратили жители Италии, на втором месте Великобритания, Россия замыкает тройку лидеров.

На 30% больше, чем у европейцев, у нас выросли расходы на посещение в этот день ресторанов: на 240% тратят больше в Европе и на 270% — в России.

В большинстве стран Европы все еще действуют ограничения из-за пандемии, поэтому в 2021 году влюбленные пары предпочитают домашний ужин, доставку продуктов для самостоятельного приготовления блюд, прогулки по парку, SPA в домашней обстановке и совместный просмотр фильмов.

За последние 10 лет значительно выросло и количество онлайн-покупок ко Дню святого Валентина, сейчас оно достигло рекордных значений, увеличившись на 570%. Почти половина респондентов — 45% опрошенных в Европе и 53% в России — заявили, что в этом году намерены заказать подарки в сети, при этом каждый второй собирается покупать цветы и подарки в небольших магазинах рядом с домом или офисом, поддерживая местных продавцов.

Возможно, из-за карантинных мер люди стали реже видеться с родными и близкими, но пандемия не помешала им найти свою любовь. В Европе и России показатели примерно одинаковы: каждый пятый респондент за последний год завел отношения благодаря Интернету, проводил свидания по видеосвязи — в Zoom или других подобных сервисах. Каждый четвертый зарегистрировался на сайте или в приложениях для знакомств. Каждый третий отправлялся на романтические прогулки с соблюдением социальной дистанции.

В исследовании также показано, как за последний год изменилось восприятие романтических отношений. Опрос наглядно показывает, что в 2021 году День святого Валентина продолжает оставаться популярным и любимым во всем мире праздником. Половина респондентов (45% в Европе и 51% в России) уделяют еще больше внимания тому, как проведут этот день, и примерно столько же (46% и 60% соответственно) планируют в этом отношении проявить изобретательность.

ТОП-10 наиболее популярных вариантов, как влюбленные в России отмечают День святого Валентина в 2021 году:

Заказ еды на вынос 44% Ужин, приготовленный своими руками 42% Прогулка по городу 39% Променад в парке 33% Пикник недалеко от дома 31% Просмотр фильмов 24% Вечер, проведенный за играми 17% Пикник на за городом 15% Домашний SPA-день 10% Виртуальное свидание (Zoom, Facetime и т.д.) 5%

ТОП-10 наиболее популярных вариантов, как влюбленные в Европе отмечают День святого Валентина в 2021 году: