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Как выбирают и сколько тратят на косметику российские женщины

Онлайн экспресс-ритейлер Самокат провел опрос среди 3737 россиянок и узнал, по каким критериям они выбирают косметику, сколько тратят на средства для ухода и красоты и почему предпочитают покупать их в интернете. По данным исследования, свыше 30% опрошенных женщин увеличили свои расходы на косметику по сравнению с прошлым годом.

Четверть россиянок (25,6%) признались, что не готовы экономить на косметике даже в случае значительного снижения доходов. Большинство (54,8%) участниц опроса Самоката отметили, что обычно тратят на косметику до 5.000 рублей в месяц, а каждая шестая — до 10.000 рублей. При этом, 46% россиянок отдают предпочтение брендам категории масс-маркета, а 29% — небольшим производителям и локальным брендам. По мнению участниц опроса, хорошую косметику производят в Корее (36%) и Франции (29%).

В феврале Самокат расширил ассортимент косметики до 1000 SKU. Товары популярных брендов Garnier, Vivienne Sabo, Laboratorium, Levrana, Lee Staford, Holika Holika и многих других стали доступны для пользователей в Москве и Санкт-Петербурге с доставкой за 15 минут или с опцией «доставка по запросу».

«Наша цель — избавить покупателей от рутины и создать возможность получать любые товары с почти мгновенной доставкой. Мы давно исследуем спрос в категории косметических средств и видим здесь особый потенциал для развития, — комментирует Игорь Рожков, директор по маркетингу экспресс-ретейлера Самокат, — Так, почти половина участниц нашего опроса (46%) отметили, что покупают косметику именно онлайн. А среди причин отказа от покупок в торговых центрах чаще всего называют слишком навязчивых консультантов (36%), большое скопление людей (17%) и отсутствие свободного времени (31%)».

Каждая третья россиянка считает косметику хорошим универсальным подарком, подходящим к любому праздничному поводу. При этом, именно в этой категории товаров покупатели наиболее внимательно относятся к продукту. При выборе косметики россиянки в первую очередь ориентируются на отзывы в интернете (26%), изучают на состав (22%) и только потом прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых (17%).

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Автор: Анна
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