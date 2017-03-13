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Как выбрать правильный эквайринговый сервис для торгового бизнеса

Если недавно расплатиться банковской картой можно было только в дорогом магазине или супермаркете, то сегодня прием карточных платежей стал обязательным атрибутом даже для небольших торговых точек и рыночных торговцев. Распространение кредитных платежных карт, а также появление таких бонусных программ, как кэшбэк, бонусные мили и баллы за платежи по банковским картам, делает их все более популярными у потребителей. Поэтому для владельца торговой точки вопрос, стоит ли организовывать у себя прием банковских карт, уже не стоит. Главное – определиться с выбором эквайрингового сервиса, который позволит вашему магазину принимать карточные платежи без лишних затрат. О выборе оптимального эквайринга для предпринимателей, работающих в сфере торговли, рассказывает Вячеслав Семенихин, директор по маркетингу сервиса 2can&ibox.

Эквайринговые сервисы, которые сегодня представлены на рынке, можно условно разделить на три категории: интернет-эквайринг, торговый и мобильный эквайринг. Разница в тарифах и сервисных издержках каждого из них компенсируется стоимостью оборудования и удобством для покупателя. Фактически выбор типа эквайринга сегодня обусловлен лишь тем, какой спектр платежных возможностей хочет продавец предоставить своему покупателю.

Интернет-эквайринг

Возможность расплатиться за товар с помощью платежного интернет-сервиса идеально подходит для любого онлайн-магазина. Очень удобно: покупатель вводит на сайте реквизиты карты, деньги автоматически перечисляются на счет — и никакой возни с наличными и материальной ответственностью курьеров. Кроме того, для продавца интернет-эквайринг удобен тем, что не требует никакого платежного оборудования для приема банковских карт, все расчеты с покупателем происходят в удаленном режиме.

Сегодня возможность заплатить картой с помощью специального сервиса на сайте широко представлена в онлайн-торговле. Любой уважающий себя интернет-магазин или сервис наряду с другими способами оплаты предложит вам расплатиться картой через Интернет. Но сами потребители охотно платят онлайн лишь при покупке приложений, программного обеспечения или услуг. Большинство людей, приобретающих в интернет-магазинах реальные товары, предпочитают их «пощупать», убедиться в их качестве и исправности и лишь после этого заплатить деньги курьеру. Тем не менее интернет-эквайринг широко распространен в торговле типовыми товарами и услугами, подарочном бизнесе, где за товар платит один человек, а получает — другой, туристическом бизнесе и сервисах, требующих предоплаты.

Область применения: интернет-магазины; торговля услугами, приложениями и ПО; подарочный, туристический и гостиничный бизнес; сервисы, требующие предоплаты; может быть использован в качестве одного из видов оплаты и в дополнение к другим видам платежного эквайринга.

Торговый эквайринг

Под торговым эквайрингом принято понимать сервис по организации приема банковских карт в торговых точках с помощью стационарных POS-терминалов с подключением к сетям связи по оптоволоконной линии. Впрочем, эта градация довольно условна. Зачастую торговые компании используют сразу несколько разновидностей эквайринга, предлагая клиентам оплатить товар картой у себя на сайте, курьеру при получении или непосредственно в магазине при самовывозе заказанного через Интернет товара. Да и банки-эквайеры, которые еще недавно устанавливали в торговых точках лишь дорогие стационарные терминалы, активно внедряют платежные сервисы в Интернете, а также предлагают клиентам переносные POS-терминалы, подключенные к сотовым сетям связи.

Понятно, если вы организовали крупное розничное предприятие или магазин с несколькими кассовыми аппаратами и к тому же у вас контракт на аренду торгового помещения на несколько лет вперед, то покупка или аренда у банка электронного POS-терминала для вас — оптимальный выбор. Для точек общественного питания, будь то ресторан или кофейня, потребуется переносной терминал оплаты с доступом в Интернет, чтобы не заставлять клиента с картой бегать к кассе. Как правило, крупным клиентам с большим торговым оборотом банки могут предоставить POS-терминалы бесплатно или в аренду. Комиссия за организацию платежного сервиса также может сильно разниться в зависимости от оборота. В издержки следует закладывать расходы на сервис и техобслуживание оборудования.

Область применения: крупные торговые сети, стационарные магазины с возможностью подключения к высокоскоростной оптоволоконной сети связи; в ресторанах и точках общепита могут использоваться переносные POS-терминалы.

Мобильный эквайринг

Пожалуй, самый недорогой и удобный способ для предпринимателя наладить у себя обслуживание владельцев банковских карт — это приобрести мобильный кард-ридер, так называемый mPOS-терминал, заключив договор с компанией, предоставляющей сервис мобильного эквайринга. Собственно, начинающие предприниматели и малый бизнес – основная целевая аудитория мобильного эквайринга. Если у вас сезонный бизнес или временная торговая точка, время существования которых трудно предсказуемо, удобнее всего приобрести кард-ридер за 3,5 тыс. рублей и тем самым решить проблему с приемом банковских карт клиентов. Кроме того, мобильный эквайринг востребован крупными торговыми предприятиями с разветвленной сетью курьерской доставки, а также страховыми компаниями с большим числом агентов. Они ценят мини-ридеры за удобство для выездных сотрудников, а также «бесшовную» совместимость этих устройств с их собственным ПО и CRM-системами.

По функционалу и возможностям mPOS-терминал ничем не отличается от переносного POS-терминала, при этом он в 2-3 раза дешевле, меньше в размерах, не требует сервисного обслуживания, подзарядки и ухода за аккумуляторами. Его можно подключить к любому смартфону или планшету, без опаски выдать курьеру или агенту, а по окончании работы сунуть в карман и унести домой. Прокатывать карты такой mPOS-ридер позволяет в любом месте, где есть мобильная связь, а расходы на обслуживание состоят лишь из комиссии с карточного оборота. При этом интегрированное ПО — главное конкурентное преимущество мини-ридеров. Оно полностью совместимо с системами учета крупных компаний, поэтому предприниматели с его помощью могут вести учет наличных и безналичных платежей, фактически используя его в качестве кассовой книги.

Область применения: начинающие предприниматели, сезонный бизнес, временные нестационарные торговые точки; курьерские службы доставки интернет-магазинов, крупных торговых сетей; агентские сети страховых компаний.

Автор: Анна
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