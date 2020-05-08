Как закончился апрель и начался май для онлайн-бизнеса

На прошлой неделе лидерами по росту оборота онлайн-платежей стали медицинские организации, а также рестораны и кафе с доставкой заказов на дом. С 27 апреля по 3 мая замедлилось падение этого показателя у туристических компаний и сервисов по продажам билетов на мероприятия. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи пользователей на сайтах и в приложениях компаний, которые работают с платежным решением. Учитывались платежи за весь апрель, за первые три дня мая, а также за 24 февраля — 1 марта 2020 года (дальше — нулевая неделя).

Скачок к празднику: еда с доставкой и медицина

С 20 по 26 апреля оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов вырос в 2,2 раза по сравнению с нулевой неделей, а самих платежей стало в 2,8 раза больше. С 27 апреля по 3 мая эти показатели увеличились еще сильнее — в 2,4 и 3 раза соответственно. А вот средний чек за готовую еду с доставкой на дом почти не менялся и за последние недели составил примерно 1300 рублей.

В конце апреля и начале мая оборот онлайн-платежей в медицинских организациях тоже показал заметный рост. Так, с 20 по 26 апреля он увеличился в 3,4 раза в сравнении с нулевой неделей, а с 27 апреля по 3 мая — в 2,6 раза. За последние две недели сильно выросло и число самих платежей — в 5,4 и 4,5 раза соответственно. А вот средний чек с 20 по 26 апреля был примерно на 40% меньше, чем в нулевую неделю, и составил 2996 рублей. С 27 апреля по 3 мая он еще снизился — до 2772 рублей. Вероятно, уменьшение чека при росте числа платежей связано с тем, что люди стали чаще обращаться не за лечением, а за тестами и консультациями врачей.

Туризм и мероприятия: признаки оживления

Весь апрель аутсайдерами по динамике оборота онлайн-платежей были туристические компании и площадки, которые продают билеты на мероприятия. Но падение этого показателя у них стало сокращаться. Так, с 27 апреля по 3 мая оборот онлайн-платежей у туристических компаний был на 73% меньше, чем в нулевую неделю, хотя с 20 по 26 апреля снижение этого показателя достигало 86%. У сайтов и приложений, которые продают билеты на мероприятия, оборот на прошлой неделе был на 45% меньше по сравнению с нулевой неделей, а с 20 по 26 апреля — на 60%.

Топ-5 категорий бизнеса по росту онлайн-оборота

Медицинские организации — в 2,6 раза Рестораны и кафе с доставкой заказов — в 2,4 раза Провайдеры платного ТВ — в 2,3 раза Благотворительные фонды — в 2,2 раза Продуктовые магазины — в 1,8 раза

По данным о платежах и переводах через Яндекс.Кассу на сайтах и в приложениях с 27 апреля по 3 мая в сравнении с нулевой неделей (с 24 февраля по 1 марта 2020 года).