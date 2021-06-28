Как жители городов спасались от аномальной жары

Сервис городской мобильности Ситимобил и онлайн-ретейлер Самокат провели исследование среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов и выяснили, как россияне спасаются в аномальную жару.

Как показало совместное исследование Ситимобил и онлайн-ретейлера Самокат, россияне спасаются от жары по-разному. Так, в условиях аномальных температур россияне стали значительно чаще покупать мороженое и охлаждающие напитки. За последнюю неделю спрос на мороженое в Самокате вырос на 46%. Спрос на соки поднялся на 24%, на воду — 23%, на газированные напитки — 13%.

Жаркая погода заставила россиян осознанно выбирать транспорт для передвижения и отправиться на городские пляжи. Согласно внутренним данным Ситимобил, в Москве спрос на поездки до пляжей вырос на 157% в период с 19 по 23 июня по сравнению с периодом с 12 по 16 июня, а в Санкт-Петербурге на 166%. Интересно, что по сравнению с прошлой неделей в жару увеличился интерес к каршерингу — во вторник 22 июня спрос в Москве вырос 17%, а в Петербурге на 5%.

Самыми популярными местами для пляжного отдыха в Москве стали Открытый бассейн «Чайка» и пляж около Речного вокзала — на них приходится 79% от всех поездок на пляжи города. Большинство жителей Санкт-Петербурга предпочитают загорать на пляже Крестового Острова и Охта Парке.

15% россиян передвигается летом исключительно на такси из-за возможности ехать в прохладном салоне, показал опрос Ситимобил. Более чем для половины опрошенных (52%) наличие кондиционера в машине обязательное условие для летних поездок. Восемь из десяти респондентов всегда просят водителя включить кондиционер в жаркую погоду. 77% сейчас прячутся в прохладных офисах. Только 5% боятся заболеть, поэтому и сейчас предпочитают кондиционерам открытые окна.

Этим летом почти половина горожан (42%) пытается уехать на природу, а каждый пятый собирается на отечественные курорты. Более трети опрошенных (38%) продолжают ждать открытия границ с курортными странами, поэтому пока сидят (и страдают в жаре) без отпусков.

Каждый третий россиянин считает такси самым безопасным транспортом в условиях третьей волны пандемии. Например, 62% выбирают такси для летних встреч с друзьями, а 18% скорее поедут на дачу на такси, чем на общественном транспорте. Еще 46% опрошенных уверены, что проще всего соблюдать социальную дистанцию пешком или на самокате. Кстати, в приложении Ситимобил доступны и самокаты — с ними поездки в жаркую погоду на 7% прохладнее.

*В опросе приняло участие 1882 жителя Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов