Компания по созданию базовой одежды для детей LOLOCLO совместно с «Институтом Общественного Мнения Анкетолог» провели опрос среди потребителей и выяснили, какие факторы влияют на покупку детской одежды. Большинство опрошенных покупают одежду для одного (44,5%) или двух (38,6%) детей. За повторными покупками пользователи приходят через 2-3 месяца. Средний чек — 3 тысячи рублей.

В опросе приняли участие женщины в четырех возрастных категориях: 18-24 лет (25,9%), 24-35 лет (30,7%), 36-47 лет (34,3%), 48-60 лет (8,9%).

Подавляющее большинство опрошенных (96,4%) считают наличие базового гардероба необходимым не только взрослым, но и детям. Более половины опрошенных (57,9%) понимают под детским гардеробом-конструктором сочетание всей одежды между собой. Треть респондентов (32,4%) считают, что гардероб-конструктор позволяет ребенку самому выбрать, что надеть и как он будет выглядеть.

Согласно результатам опроса, наиболее значимыми факторами принятия решения о покупке являются желание купить ребенку удобную одежду из натуральных тканей. Женщина уходит из магазина, не совершив покупку, если нет скидок (38,7%), цены высоки (32,4%), нет необходимой вещи (27,9%) или нужного размера (29,7%), нет любимого цвета ребенка (20,7%).

Половина опрошенных покупателей (50,1%) поддерживает минимализм и лаконичность в детской одежде. Около половины респондентов (47,6%) считают, что подобные вещи должны присутствовать в гардеробе, но не должны заполнять его целиком. Более половины опрошенных (56,1%) выступают против гендерных цветов в одежде. Противоположную позицию, предполагающую наличие гендерных цветов, занимают 22,2% опрошенных.

Экоориентированными можно считать только 26,5% опрошенных. Для подавляющего большинства (69,3%) экодеятельность компании является положительным фактором, но никак не влияет на принятие решения о покупке.

72,9% опрошенных высказываются за постоянный ассортимент в детской одежде, 24,2% желают постоянных новинок.

Натуральные ткани премиального качества признаются неотъемлемым атрибутом детской одежды 82,8% опрошенных: одежда мягкая, комфортная, долго носится. При этом 73% респондентов считают важным фактор качества пошива детской одежды, т. к. по данной причине продлевается срок ее службы. Еще 40,7% высказываются за качество пошива одежды по причине повышения ее премиального статуса. Три четверти опрошенных считают отсутствие принтов на детской одежде стильным (75,1%) и практичным (60,3%).